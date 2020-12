Перший спільний сезон Call of Duty: Black Ops Cold War і Warzone розпочнеться уже 16 грудня. Найновіші подробиці про зміни, що чекають на гравців Warzone – у матеріалі.

В офіційному блозі Call of Duty розробники розкрили, чого чекати фанатам Warzone від злиття з Call of Duty: Black Ops Cold War.

Нова карта (Rebirth Island)

На премії Game Awards 2020 був продемонстрований новий трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War, який підтвердив чутки про майбутню карту для Call of Duty: Warzone. Фанати вперше побачили довгоочікуваний "Rebirth Island" в епічному трейлері Season One.

Острів пов’язаний безпосередньо з кампанією Call of Duty: Black Ops Cold War і, схоже, дасть ще більше інформації про таємниче минуле Адлера. Частково в’язниця, частково виробнича та випробувальна фабрика для виготовлення хімічної біозброї, весь острів має десятки локацій для дослідження, включаючи лабораторії, казарми, зони дезактивації та тюремний блок на вершині пагорба.

Щоб відсвяткувати введення нової мапи до Warzone, розробники пообіцяли подію на кшталт тієї, що проводилась під час Гелловіну. Тих, хто вперше вирушить на Острів Відродження очікують 16 завдань за виконання яких можна буде отримати обереги, емблеми, наклейки, спеціальне креслення зброї LMG “Noxious”, а також інші нагороди.

Оновлений Гулаг (Verdansk)

Коли Call of Duty: Warzone Season One розпочнеться 16 грудня, гравці зможуть битися за другий шанс в одному з двох Гулагів. Перший з них буде прив’язаний до карти Verdansk, де гравці звично змагатимуться за відродження, коли вперше загинуть у матчі. Інші гравці, чекаючи своєї черги, все ще зможуть спостерігати за боями та кидати каміння в тих, хто бореться внизу, але сам Гулаг буде виглядати зовсім інакше. Замість звичної душової, новий Гулаг буде сильно видозміненою популярною багатокористувацькою картою Nuketown. Всі старі правила Гулагу залишаться чинними.

Достеменно невідомо чи залишиться новий Гулаг назавжди чи буде доступним лише деякий час. Ймовірно, що це залежить від реакції шанувальників. Якщо достатньо прихильників Call of Duty: Warzone поскаржаться на те, що оригінальний Гулаг зник, то, схоже, розробники повернуть його до Королівської битви.

Крім того, цілком можливо, що якщо нововведення буде до смаку фанатам його залишать в грі в найближчому майбутньому. Або, можливо, Treyarch повернуть класичний Гулаг та дозволять грі навмання вирішувати, який Верданський Гулаг стане полем битви. Однак ця деталь ще не з’ясована, тому вболівальникам слід зауважити, що на цю мить це лише спекуляції, і їм слід чекати конкретної інформації від Activision.

Гулаг для Rebirth Island

Новий Гулаг для Call of Duty: Warzone буде ексклюзивним для нової карти Rebirth Island. Після того, як гравці Call of Duty: Warzone вперше загинуть на Острові Відродження, вони класично отримають можливість битися за шанс повернутися в гру у матчі 1 на 1, що проходитиме в камері під районом тюремного блоку. Унікальністю цього Гулагу є металошукачі, що знаходяться по обидві сторони та можуть сповіщати гравців про місце розташування їхніх супротивників, додаючи додатковий рівень стратегічного розрахунку до сутички.

Новий режим гри – Resurgence

Цей новий режим буде доступним на Rebirth Island та вводить новий спосіб оживлення гравців. Гулаг зачинено, тому замість того, щоб намагатися виграти поєдинок 1 на 1 та повернутися на поле бою до вцілілих товаришів по команді, гравцям належить спостерігати за своїми союзниками та сподіватися, що вони зможуть прожити досить довго, щоб оживити тіммейта. Адже нова функція в режимі Resurgence називається "Відлік відродження".

Коли відлік на таймері добігає кінця, всі гравці у яких залишились живі товариші по команді отримують ще один шанс. Це означає, що, поки один із членів команди з чотирьох людей, тріо або дуету залишається в живих, вся команда має шанс на відродження ​​для продовження бою. Гроші, які зазвичай витрачаються саме на респавн тіммейтів, тепер можуть бути перенаправлені на придбання оборонних інструментів, щоб продовжувати гру та відродити союзників.

Механіка, що підживлює новий режим – це те, що відбувається, коли гравець нейтралізує противника. У ігровому режимі Resurgence гравець побачить, де розташовані союзники вбитої цілі. Це означає, що гравці можуть вивести з гри одного супротивника і виявити, де знаходиться решта його команди, щоб їх також можна було вистежити та ліквідувати.

Бойовий Гелікоптер

Було також підтверджено, що в Call of Duty: Warzone додадуть бойовий гелікоптер, проте не одразу, а в якийсь момент протягом сезону. Attack Helicopter буде функціонувати подібно до звичайного вертольота в грі, але буде додатково оснащений двома мініганами, якими матимуть змогу керувати пасажири. Це покликано зробити гелікоптери більш небезпечним транспортним засобом, ніж вони є зараз, і, безумовно, може суттєво змінити "мéту" гри.

Мéта – (most effective tactics available) – це сукупність стратегій та інструментів для ефективного способу досягнення мети гри, чи то перемога над іншими гравцями, чи перемога в самій грі.