Одного з наймолодших гравців і найбільших зірок Call of Duty забанили у Warzone просто у прямому ефірі. Мережа кипить невдоволенням та висловлює підтримку хлопцеві. Детальніше – у матеріалі.

Хоча франшиза Call of Duty зазвичай орієнтована на дорослу аудиторію, це ніколи не заважало молодшим гравцям насолоджуватися іграми. Один шестирічний гравець Call of Duty володіє неймовірною майстерністю для свого віку та вже має контракт з кіберспортивною організацією FaZe Clan. Проте на одному з останніх стрімів він отримав бан в грі Call of Duty: Warzone, про що повідомляє його офіційний Twitter.

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As some of you know, Rogan was banned from Warzone on stream tonight. The Team and us are currently trying to handle the situation and will keep you guys updated. Thank you for all the support. #FreeRogan pic.twitter.com/df1B28Fa8R — RowdyRogan (@RowdyRogan) December 10, 2020

Шестирічний кіберспортсмен і представник клубу FaZe Clan RowdyRogan отримав бан в Call of Duty: Warzone. Причина блокування достеменно не відома, але припускається, що вона пов'язана з віком гравця, тому що для "королівської битви" встановлено вікове обмеження. Під час повідомлення про бан, RowdyRogan якраз вів пряму трансляцію зі своїм батьком. Після нього, хлопчик не стримав сліз і вже через хвилину втік з кімнати.

RowdyRogan захоплюється відеоіграми з трьох років, але набрати популярність йому вдалося завдяки грі Call of Duty: Warzone. Він також часто грає разом зі Swagg – відомим творцем контенту по Call of Duty, канал на YouTube якого налічує понад 2 млн підписників. Щодо самого хлопчика, то юний геймер має 84 000 підписників на платформі Twitch та 118 000 підписників YouTube на додачу. Відомий завдяки своїй милоті в сумі з винятковими навичками гри шестирічний хлопчик, який домінує над ворогами у Call of Duty: Warzone, став для багатьох надійним джерелом розваг.

Хайлайти з ігор RowdyRogan

Використовуючи хештег #FreeRogan в соцмережах, тисячі шанувальників молодої зірки стрімінгу вимагають від Activision скасування несподіваного бану. Цікаво як останні впораються з ситуацією, адже технічно гравці до 13 років не мають права грати у Warzone, проте медійний розголос даного випадку може створити прецедент для зміни цього правила.