Шестилетнего стримера забанили в Call of Duty: Warzone – мальчик не сдержал слез
Один из самых молодых игроков и крупнейших звезд Call of Duty забанен в Warzone просто в прямом эфире. Сеть кипит недовольством и выражает поддержку парню. Подробнее – в материале.
Хотя франшиза Call of Duty обычно ориентирована на взрослую аудиторию, это никогда не мешало молодым игрокам наслаждаться играми. Один шестилетний игрок Call of Duty обладает невероятным мастерством для своего возраста и уже имеет контракт с киберспортивной организацией FaZe Clan. Однако на одном из последних стримов он получил бан в игре Call of Duty: Warzone, о чем сообщает его официальный Twitter.
Интересно Как киберспорт превратился в бизнес с безумными доходами: анализ причин
Шестилетний киберспортсмен и представитель клуба FaZe Clan RowdyRogan получил бан в Call of Duty: Warzone. Причина блокировки точно не известна, но предполагается, что она связана с возрастом игрока, так как для "королевской битвы" установлено возрастное ограничение. При сообщении о бане, RowdyRogan как раз вел прямую трансляцию со своим отцом. После него, мальчик не сдержал слез и уже через минуту скрылся из комнаты.
RowdyRogan увлекается видеоиграми с трех лет, но набрать популярность ему удалось благодаря игре Call of Duty: Warzone. Он также часто играет вместе со Swagg – известным создателем контента по Call of Duty, канал на YouTube которого насчитывает более 2 млн подписчиков. Что касается самого мальчика, то юный геймер имеет 84000 подписчиков на платформе Twitch и 118000 подписчиков YouTube в придачу. Известный своей милостью в сумме с исключительными навыками игры шестилетний мальчик, который доминирует над врагами в Call of Duty: Warzone, стал для многих надежным источником развлечений.
Хайлайты с игр RowdyRogan
Используя хэштег #FreeRogan в соцсетях, тысячи поклонников молодой звезды стриминга требуют от Activision отмены неожиданного бана. Интересно как последние справятся с ситуацией, ведь технически игроки до 13 лет не имеют права играть в Warzone, однако медийный резонанс данного случая может создать прецедент для изменения этого правила.
Поделиться новостью
-
Шестилетнего стримера забанили в Call of Duty: Warzone – мальчик не сдержал слезсегодня , 16:30
-
Among Us и Minecraft в топе: известная компания назвала самые популярные мобильные игры 20204 декабря , 19:49
-
7 лет на поиски: геймеры так и не смогли найти интересную пасхалку в культовой видеоигре – фото5 декабря , 11:11