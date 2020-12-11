Один из самых молодых игроков и крупнейших звезд Call of Duty забанен в Warzone просто в прямом эфире. Сеть кипит недовольством и выражает поддержку парню. Подробнее – в материале.

Хотя франшиза Call of Duty обычно ориентирована на взрослую аудиторию, это никогда не мешало молодым игрокам наслаждаться играми. Один шестилетний игрок Call of Duty обладает невероятным мастерством для своего возраста и уже имеет контракт с киберспортивной организацией FaZe Clan. Однако на одном из последних стримов он получил бан в игре Call of Duty: Warzone, о чем сообщает его официальный Twitter.

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As some of you know, Rogan was banned from Warzone on stream tonight. The Team and us are currently trying to handle the situation and will keep you guys updated. Thank you for all the support. #FreeRogan pic.twitter.com/df1B28Fa8R — RowdyRogan (@RowdyRogan) December 10, 2020

Шестилетний киберспортсмен и представитель клуба FaZe Clan RowdyRogan получил бан в Call of Duty: Warzone. Причина блокировки точно не известна, но предполагается, что она связана с возрастом игрока, так как для "королевской битвы" установлено возрастное ограничение. При сообщении о бане, RowdyRogan как раз вел прямую трансляцию со своим отцом. После него, мальчик не сдержал слез и уже через минуту скрылся из комнаты.

RowdyRogan увлекается видеоиграми с трех лет, но набрать популярность ему удалось благодаря игре Call of Duty: Warzone. Он также часто играет вместе со Swagg – известным создателем контента по Call of Duty, канал на YouTube которого насчитывает более 2 млн подписчиков. Что касается самого мальчика, то юный геймер имеет 84000 подписчиков на платформе Twitch и 118000 подписчиков YouTube в придачу. Известный своей милостью в сумме с исключительными навыками игры шестилетний мальчик, который доминирует над врагами в Call of Duty: Warzone, стал для многих надежным источником развлечений.

Хайлайты с игр RowdyRogan

Используя хэштег #FreeRogan в соцсетях, тысячи поклонников молодой звезды стриминга требуют от Activision отмены неожиданного бана. Интересно как последние справятся с ситуацией, ведь технически игроки до 13 лет не имеют права играть в Warzone, однако медийный резонанс данного случая может создать прецедент для изменения этого правила.