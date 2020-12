Первый совместный сезон Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone начнется уже 16 декабря. Новейшие подробности об изменениях, которые ждут игроков Warzone – в материале.

В официальном блоге Call of Duty разработчики раскрыли, чего ожидать фанатам Warzone от слияния с Call of Duty: Black Ops Cold War.

Новая карта (Rebirth Island)

На премии Game Awards 2020 был продемонстрирован новый трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War, который подтвердил слухи о предстоящей карте для Call of Duty: Warzone. Фанаты впервые увидели долгожданный "Rebirth Island" в эпическом трейлере Season One.

Трейлер Season One

Остров связан непосредственно с кампанией Call of Duty: Black Ops Cold War и, похоже, даст еще больше информации о таинственном прошлом Адлера. Частично тюрьма, частично производственная и испытательная фабрика для изготовления химического биооружия, весь остров имеет десятки локаций для исследования, включая лаборатории, казармы, зоны дезактивации и тюремный блок на вершине холма.

Чтобы отпраздновать введение новой карты в Warzone, разработчики пообещали событие вроде того, что проводилось во время Хэллоуина. Тех, кто впервые отправится на Остров Возрождения ожидают 16 заданий за выполнение которых можно будет получить обереги, эмблемы, наклейки, специальный чертеж оружия LMG "Noxious", а также другие награды.

Обновленный Гулаг (Verdansk)

Обновленный Гулаг в Верданске / изображение callofduty.com

Когда Call of Duty: Warzone Season One начнется 16 декабря, игроки смогут сражаться за второй шанс в одном из двух Гулагов. Первый из них будет привязан к карте Verdansk, где игроки, как всегда, будут бороться за возрождение, после первой погибели в матче. Другие игроки, ожидая своей очереди, все еще смогут наблюдать за боями и бросать камни в тех, кто борется внизу, но сам Гулаг будет выглядеть совсем иначе. Вместо привычной душевой, новый Гулаг будет сильно видоизмененной популярной многопользовательской картой Nuketown. Все старые правила Гулага останутся в силе.

Классический Гулаг Верданска / изображение callofduty.com

Неизвестно останется ли новый Гулаг навсегда или же будет доступен только некоторое время. Вероятно, что это зависит от реакции поклонников. Если достаточно фанатов Call of Duty: Warzone пожалуются на то, что оригинальный Гулаг исчез, то, похоже, разработчики вернут его в королевскую битву.

Кроме того, вполне возможно, что если нововведение придется по вкусу фанатам то новый Гулаг оставят в игре в ближайшем будущем. Или, возможно, Treyarch все же вернут классический Гулаг, но позволят игре наугад решать, какой из них станет полем битвы. Однако эта деталь еще не ясна, поэтому поклонникам следует понимать, что на данный момент это лишь спекуляции, и им следует ждать конкретной информации от Activision.

Гулаг для Rebirth Island

Гулаг на Острове Возрождения​ / изображение callofduty.com

Новый Гулаг для Call of Duty: Warzone будет эксклюзивным для новой карты Rebirth Island. После того как игроки Call of Duty: Warzone впервые погибнут на Острове Возрождения, они классически получат возможность сразиться за шанс вернуться в игру в матче 1 на 1, который пройдет в камере под районом тюремного блока. Уникальностью этого Гулага являются металлоискатели, которые находятся по обе стороны и могут сообщать игрокам о местоположении их противников, добавляя дополнительный уровень стратегического расчета к схватке.

Новый режим игры – Resurgence

Этот новый режим будет доступен на Rebirth Island и вводит новый способ оживления игроков. Гулаг закрыт, поэтому вместо того, чтобы пытаться выиграть поединок 1 на 1 и вернуться на поле боя к уцелевшим товарищам по команде, игрокам предстоит наблюдать за своими союзниками и надеяться, что они смогут прожить достаточно долго, чтобы оживить тиммейта. Ведь новая функция в режиме Resurgence называется "Отсчет возрождения".

Когда отсчет на таймере подходит к концу, все игроки в которых остались живы товарищи по команде получают еще один шанс. Это означает, что, пока один из членов команды из четырех человек, трио или дуэта остается в живых, вся команда имеет шанс на возрождение для продолжения боя. Деньги, которые обычно тратятся именно на респавн тиммейтов, теперь могут быть перенаправлены на приобретение оборонительных инструментов, чтобы продолжать игру и возродить союзников.

Постер карты Rebirth Island / изображение callofduty.com

Механика, подпитывает новый режим – это то, что происходит, когда игрок нейтрализует противника. В игровом режиме Resurgence игрок увидит, где расположены союзники убитой цели. Это означает, что игроки могут вывести из игры одного противника и выявить, где находятся остальные члены его команды, чтобы их можно было выследить и ликвидировать.

Боевой Геликоптер

Миниган на боевом геликоптере в Warzone / изображение callofduty.com

Было также подтверждено, что в Call of Duty: Warzone введут боевой вертолет, однако не сразу, а в какой-то момент в течение сезона. Attack Helicopter будет функционировать подобно обычному вертолету в игре, но будет дополнительно оснащен двумя миниганами, которыми смогут управлять пассажиры. Это призвано сделать вертолеты более опасным транспортным средством, чем они есть сейчас, и, безусловно, может существенно изменить "мéту" игры.

Мéта – (most effective tactics available) – это совокупность стратегий и инструментов для эффективного способа достижения цели игры, будь-то победа над другими игроками, или победа в самой игре.