Якщо ви полюбляєте Call of Duty: Warzone, проте вам набридло грати у традиційну "королівську битву", то вам пощастило, адже в перезавантаженні 5–ого сезону в грі з'являться два дуже різні режими.

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Clash

Режим Clash у Warzone / зображення callofduty.com

Першим з них є глобальний командний режим, який буде своєрідним Deathmatch 50 на 50 гравців та стане доступним одночасно з виходом міжсезонного оновлення, що відбудеться 9 вересня.

Геймерам дадуть можливість масштабних сутичок одразу в декількох локаціях, серед яких Downtown, Boneyard та Factory. За словами розробників, формат 50 на 50 покликаний гарантувати, що кожен матч буде напруженим та створюватиме багато можливостей для інтенсивних перестрілок.

У сутичках будуть працювати стандартні механіки Warzone, такі як власні комплекти зброї, броня та готівка. Також будуть наявні транспортні засоби та станції покупки. При цьому всьому гравці зможуть збирати спеціальні бонуси з переможених ворогів, хоча розробники з Raven Software поки не уточнили, якими саме вони будуть, за їх словами вони покликані суттєво "змінювати гру".

Iron Trials ‘84

Новий хардкорний режим у Warzone / зображення callofduty.com

Для тих, кого все ж більше цікавить класична королівська битва, проте їм хочеться чогось нового розробники підготували "хардкорний" режим Iron Trials '84. У ньому оперативники за замовчуванням матимуть більший показник здоров'я, а також прискорену регенерацію. Це означає, що сутички триватимуть довше і будуть більш інтенсивними, адже TTK суттєво зросте, що своєю чергою означає, що у гравців буде більше шансів виграти перестрілку навіть у разі того, коли опонент помітив їх першими.

Станьте пліч-о-пліч з друзями у сутичках на полях Верданську / зображення callofduty.com

Окрім цього в режимі буде відімкнено безплатні комплекти, а якщо геймери все ж хочуть отримати свою зброю, то їм доведеться їх купувати до того ж за збільшеною вартістю. Ще однією зміною стане те, що оперативники, які вибороли право повернутися на поле бою повторно десантуватимуться до Верданську з тією зброєю з якою перемогли в Гулагу.

Згідно зі словами розробників також не обійдеться без деяких змін у Верданську, проте яких саме поки що залишається таємницею. Цей режим планують додати до гри через деякий час після перезавантаження 5–ого сезону.