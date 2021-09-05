Если вы любите Call of Duty: Warzone, однако вам надоело играть в традиционную "королевскую битву", то вам повезло, ведь в перезагрузке пятого сезона в игре появятся два очень разные режимы.

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Clash

Режим Clash в Warzone / изображение callofduty.com

Первым из них является глобальный командный режим, что будет своеобразным Deathmatch 50 на 50 игроков и станет доступным одновременно с выходом межсезонного обновления, который состоится 9 сентября.

Геймерам дадут возможность масштабных столкновений сразу в нескольких локациях, среди которых Downtown, Boneyard и Factory. По словам разработчиков, формат 50 на 50 призван гарантировать, что каждый матч будет напряженным и будет создавать много возможностей для интенсивных перестрелок.

В столкновениях будут работать стандартные механики Warzone, такие, как собственные комплекты оружия, броня и наличные деньги. Также будут доступны транспортные средства и станции покупки. При этом всем игроки смогут собирать специальные бонусы с побежденных врагов, хотя разработчики из Raven Software пока не уточнили, какими именно они будут, по их словам они призваны существенно "менять игру".

Iron Trials ‘84

Новый хардкорный режим в Warzone / изображение callofduty.com

Для тех, кого все же больше интересует классическая королевская битва, однако им хочется чего-то нового разработчики подготовили "хардкорный" режим Iron Trials '84. В нем оперативники по умолчанию будут иметь больший показатель здоровья, а также ускоренную регенерацию. Это значит, что столкновения будут длиться дольше и будут более интенсивными, ведь TTK существенно возрастет, что в свою очередь означает, что у игроков будет больше шансов выиграть перестрелку даже в случае того, когда оппонент заметил их первыми.

Станьте бок о бок с друзьями в столкновениях на полях Верданска / изображение callofduty.com

Кроме этого в режиме будут отключены бесплатные комплекты, а если геймеры все же хотят получить свое оружие, то им придется их покупать к тому же по увеличенной стоимости. Еще одним изменением станет то, что оперативники, завоевавшие право вернуться на поле боя будут повторно десантироваться в Верданске с тем оружием с которым победили в Гулаге.

Согласно словам разработчиков также не обойдется без некоторых изменений Верданска, однако каких именно пока остается тайной. Этот режим планируют добавить в игру через некоторое время после перезагрузки пятого сезона.