Як зазначили в CD Projekt, яка починала свою роботу з продажу ігор на компакт-дисках, у наші дні більшість ПК не оснащені дисководами, проте багато фанатів будуть "не проти зануритись у ностальгію за часами, коли ігри встановлювали вручну".

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Що це було

Звісно ж, усе це було лише жартом, оскільки абсурдне оголошення опублікували першого квітня.

Сумуєте за ретрофутуристичним досвідом оригінального кіберпанку? Сумуєте за старими добрими часами, коли встановлення ігор було цілим ритуалом? Що б з вищесказаного не описувало вас найкраще, тоді вам сподобається Floppy Edition Cyberpunk 2077!

– написала компанія на своєму сайті.

Згідно з дописом, гра нібито вийде на 97 619 3,5-дюймових дискет. Встановлення гри з такою кількістю носіїв повинно зайняти близько 2 місяців, тож компанія пропонує "запросити друзів і домовитися про чергування", щоб безперервно замінювати дискети в комп'ютері.

Компанія додала посилання, яке начебто веде до замовлення ексклюзивної версії видання, але перейшовши за ним ви побачите уточнення, що це лише першоквітневий жарт. "Прокидайся, самураю! Сьогодні 1 квітня 2024 року. Історія CD PROJEKT почалася з розповсюдження ігор на компакт-дисках. І хоча це наше коріння, ми не зупиняємося на досягнутому і дивимося в майбутнє. На жаль, це означає, що ніякого Cyberpunk 2077 на дискетах не буде", – уточнили розробники, щоб ні в кого точно не лишалося сумнівів.

Зазначимо, що Cyberpunk 2077 займає 70 гігабайтів на ПК, тож встановлювати таку гру з дискет було би справжнім катуванням.