Как отметили в CD Projekt, которая начинала свою работу с продажи игр на компакт-дисках, в наши дни большинство ПК не оснащены дисководами, однако многие фанаты будут "не против окунуться в ностальгию по временам, когда игры устанавливали вручную".

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Что это было

Конечно же, все это была лишь шутка, поскольку абсурдное объявление опубликовали первого апреля.

Скучаете по ретрофутуристическому опыту оригинального киберпанка? Скучаете по старым добрым временам, когда установка игр была целым ритуалом? Что бы из вышесказанного не описывало вас лучше всего, тогда вам понравится Floppy Edition Cyberpunk 2077!

– написала компания на своем сайте.

Согласно заметке, игра якобы выйдет на 97 619 3,5-дюймовых дискет. Установка игры с таким количеством носителей должна занять около 2 месяцев, поэтому компания предлагает "пригласить друзей и договориться о чередовании", чтобы непрерывно заменять дискеты в компьютере.

Компания добавила ссылку, которая вроде бы ведет к заказу эксклюзивной версии издания, но перейдя по ней вы увидите уточнение, что это лишь первоапрельская шутка. "Просыпайся, самурай! Сегодня 1 апреля 2024 года. История CD PROJEKT началась с распространения игр на компакт-дисках. И хотя это наши корни, мы не останавливаемся на достигнутом и смотрим в будущее. К сожалению, это означает, что никакого Cyberpunk 2077 на дискетах не будет", – уточнили разработчики, чтобы ни у кого точно не оставалось сомнений.

Отметим, что Cyberpunk 2077 занимает 70 гигабайт на ПК, поэтому устанавливать такую игру с дискет было бы настоящей пыткой.