История NAVI

Как указано на официальном сайте Natus Vincere, идея создания принадлежала меценату Мурату Жумашевичу, который заметил растущую популярность киберспорта и решил основать профессиональную команду, для которой он станет главным спонсором: предоставит игрокам площадку для тренировок и возьмет на себя финансовые вопросы, начиная с зарплат и заканчивая оплатой перелетов.

Выстраивание целого клуба команд началось вокруг первой команды, которая играла в Counter-Strike.

Само название NAVI сначала позаимствовали из фильма "Аватар", а позже провели конкурс среди фанатов киберспорта с предложением предложить лучшую трактовку. Так появилась расшифровка аббревиатуры, которую с тех пор читают как Natus Vincere, что с латыни означает "Рожденные побеждать".

Первые годы

Уже в следующем году NAVI завоевали 12 медалей, 8 из которых — золотые. Армия фанатов росла, а игроков ставили на первые места в различных рейтингах лучших.

В октябре NAVI стала мультигейминговой, создав команду по Dota. В следующем году добавились команды по FIFA, StarCraft II и League of Legends. Новые подразделения не оправдали надежд и впоследствии были расформированы, оставив в штате лишь одного игрока.

В том же году команда выигрывает The International, обойдя соперников в оригинальной Dota Allstars.

The International 2012 года выиграть, к сожалению, не удалось – команда уступила китайской Invictus Gaming, заняв второе место, что все равно было большим успехом, так что NAVI оставались среди лучших на профессиональной сцене. Говоря о The International, команда NAVI еще не раз возвращалась на этот турнир, который всегда проходил весьма помпезно и с размахом. Наиболее драматичным стал поединок NAVI со шведской пятеркой Alliance в 2013 году — этот матч называют одним из самых ярких за все время соревнований в Dota 2.

В 2014 году было объявлено о создании второго, американского, Dota-подразделения Natus Vincere. Обе команды приняли участие в The International 2014, но занять место среди лучших не смогли. Через несколько месяцев после чемпионата состав NAVI.US был расформирован, а в главном командном сборе произошли изменения.

Важным шагом стало появление NAVI в League of Legends. Клуб подписал договор с европейской командой, которая боролась в целом ряде чемпионатов, но к концу года прекратила свое существование.

Расширение, новые победы и проигрыши

2015 год для Natus Vincere принес новые расширения: были основаны команды из Heroes of the Storm, Hearthstone и еще одна из League of Legends. В играх компании Blizzard игроки NAVI показали лучшие результаты: HotS-подразделение прошло в полуфинал BlizzCon, а шведский участник команды по Hearthstone Ostkaka стал чемпионом мира, выиграв 100 000 долларов. Несмотря на успешные выступления, годом позже обе команды были расформированы.

В League of Legends дела обстояли гораздо хуже: европейское подразделение просуществовало недолго, а выступления новой команды от сезона к сезону ухудшались. Со временем организация решила сосредоточить внимание на других популярных дисциплинах.

Всего в том году было завоевано более 40 наград, а общая сумма призовых превысила 1 000 000 долларов.

В последующие несколько лет команды добавлялись и расформировывались, менялись участники, завоевывались новые призы, но и случались новые поражения. 2016-2018 годы, как признается сама организация, были не самыми лучшими. В первой половине 2018 года команду Dota 2 преследовали поражения и выход из нескольких игроков. Новые не смогли сравниться с ними, поэтому новый состав был приостановлен.

Однако определенных успехов достигали другие команды – CS:GO, Playerunknown's Battlegrounds, PUBG.

Новый владелец клуба и тяжелые годы COVID-19

Наиболее важным событием для киберспортивного клуба NAVI стал переход к новому владельцу в 2018 году. К рулю пришел Максим Криппа – украинский бизнесмен и венчурный инвестор с активами в IT и Game Development. С тех пор дела команд пошли немного лучше, но нельзя сказать, что они вернули себе былую славу.

С началом пандемии коронавируса вся сфера киберспорта погрузилась в темноту, ведь были отменены многочисленные турниры. Провести удалось лишь несколько запланированных событий, а некоторые переместились в онлайн.

Однако даже здесь NAVI одерживали победы. После изменений в составе команды по CS: GO к ней присоединился молодой игрок Perfecto, который заменил GuardiaN. Обновленный состав завоевал право бороться в финале BLAST Premier Spring и занял второе место на ICE Challenge 2020, а затем отправился на IEM Katowice 2020. Там, как вспоминают на официальном сайте, ему не было равных – команда забрала награду в 250 000 долларов.

В 2021 году в Киеве был построен высокотехнологичный офис с игровыми пентхаусами, а штат клуба вырос в 4 раза.

Деятельность NAVI во времена полномасштабного вторжения

в 2022 году NAVI надеялись на стремительный рост, однако полномасштабная война, которую Россия начала против Украины, нарушила эти планы.

Natus Vincere начали использовать свою медийность и присутствие на мировой игровой арене, чтобы привлечь внимание к проблемам в Украине, а также собирать деньги на благотворительных матчах.

В 2022 году организация стала амбассадором фандрейзинговой платформы United24, вместе с которой провела турнир BORN TO BE BRAVE. Тогда было собрано 520 000 долларов.

Также NAVI сняли документальный фильм "Покидая дом", в котором раскрыли истории фанатов, вынужденных покинуть свои дома.

Кроме того, клуб передал на фронт 220 полностью укомплектованных авто.



Одна из команд NAVI в 2022 году / Фото NAVI

Война внесла свои коррективы и в список дисциплин: клуб распустил российские составы PUBG Mobile и Mobile Legends. Зато были приятные пополнения в составе клуба. В апреле была представлена женская команда NAVI Javelins с СЅ:GO, которая до конца года стала одной из лучших в мире и прошла отбор на первый LAN-турнир в 2023 году. Также была создана женская команда NAVI Celestials с VALORANT, на данный момент она занимает третье место в регионе EMEA.

Благотворительную деятельность продолжили и в 2023 году, за что впоследствии NAVI получили новый трофей от United24, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским.