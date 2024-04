Історія NAVI

Як зазначено на офіційному сайті Natus Vincere, ідея створення належала меценату Мурату Жумашевичу, який помітив дедалі більшу популярність кіберспорту й вирішив заснувати професійну команду, для якої він стане головним спонсором: надасть гравцям майданчик для тренувань і візьме на себе фінансові питання, починаючи із зарплат і закінчуючи оплатою перельотів.

Вибудовування цілого клубу команд почалося довкола першої команди, котра грала у Counter-Strike.

Саму назву NAVI спочатку запозичили з фільму "Аватар", а пізніше провели конкурс серед фанатів кіберспорту з пропозицією запропонувати найкраще трактування. Так з'явилась розшифровка абревіатури, яку відтоді читають як Natus Vincere, що з латини означає "Народжені перемагати".

Перші роки

Уже наступного року NAVI завоювали 12 медалей, 8 з яких — золоті. Армія фанатів зростала, а гравців ставили на перші місця в різноманітних рейтингах найкращих.

У жовтні NAVI стала мультигеймінговою, створивши команду з Dota. Наступного року додалися команди з FIFA, StarCraft II та League of Legends. Нові підрозділи не виправдали надій і згодом були розформовані, залишивши в штаті лише одного гравця.

Того ж року команда виграє The International, обійшовши суперників в оригінальній Dota Allstars.

The International 2012 року виграти, на жаль, не вдалося – команда поступилася китайській Invictus Gaming, зайнявши друге місце, що все одно було великим успіхом, тож NAVI залишалися серед кращих на професійній сцені. Говорячи про The International, команда NAVI ще не раз поверталася на цей турнір, який завжди проходив вельми помпезно й з розмахом. Найбільш драматичним став двобій NAVI зі шведською п'ятіркою Alliance у 2013 році — цей матч називають одним з найбільш яскравих за весь час змагань у Dota 2.

У 2014 році було оголошено про створення другого, американського, Dota-підрозділу Natus Vincere. Обидві команди взяли участь у The International 2014, але посісти місце серед найкращих не змогли. Через кілька місяців після чемпіонату склад NAVI.US був розформований, а в головному командному зборі відбулися зміни.

Важливим кроком стала поява NAVI у League of Legends. Клуб підписав договір з європейською командою, котра боролася в цілому ряді чемпіонатів, але до кінця року припинила своє існування.

Розширення, нові перемоги та програші

2015 рік для Natus Vincere приніс нові розширення: були засновані команди з Heroes of the Storm, Hearthstone і ще одна з League of Legends. В іграх компанії Blizzard гравці NAVI показали найкращі результати: HotS-підрозділ пройшов у півфінал BlizzCon, а шведський учасник команди з Hearthstone Ostkaka став чемпіоном світу, вигравши 100 000 доларів. Попри успішні виступи, роком пізніше обидві команди були розформовані.

У League of Legends справи йшли набагато гірше: європейський підрозділ проіснував недовго, а виступи нової команди від сезону до сезону погіршувалися. Згодом організація вирішила зосередити увагу на інших популярних дисциплінах.

Всього того року було завойовано більш ніж 40 нагород, а загальна сума призових перевищила 1 000 000 доларів.

У наступні кілька років команди додавалися й розформовувалися, мінялися учасники, завойовувалися нові призи, але й траплялися нові поразки. 2016-2018 роки, як зізнається сама організація, були не найкращими. У першій половині 2018 року команду Dota 2 переслідували поразки та вихід з кількох гравців. Нові не змогли зрівнятися з ними, тож новий склад було призупинено.

Однак певних успіхів досягали інші команди – CS:GO, Playerunknown's Battlegrounds, PUBG.

Новий власник клубу та тяжкі роки COVID-19

Найбільш важливою подією для кіберспортивного клубу NAVI став перехід до нового власника у 2018 році. До керма прийшов Максим Кріппа – український бізнесмен та венчурний інвестор з активами в IT та Game Development. З того часу справи команд пішли трохи краще, але не можна сказати, що вони повернули собі колишню славу.

З початком пандемії коронавірусу вся сфера кіберспорту занурилася в темряву, адже було скасовано численні турніри. Провести вдалося лише кілька запланованих подій, а деякі перемістилися в онлайн.

Однак навіть тут NAVI здобували перемоги. Після змін у складі команди з CS:GO до неї приєднався молодий гравець Perfecto, який замінив GuardiaN. Оновлений склад завоював право боротися в фіналі BLAST Premier Spring і посів друге місце на ICE Challenge 2020, а потім вирушив на IEM Katowice 2020. Там, як згадують на офіційному сайті, йому не було рівних – команда забрала нагороду в 250 000 доларів.

У 2021 році в Києві було збудовано високотехнологічний офіс з ігровими пентхаусами, а штат клубу зріс у 4 рази.

Діяльність NAVI в часи повномасштабного вторгнення

2022 року NAVI сподівалися на стрімке зростання, проте повномасштабна війна, яку Росія розпочала проти України, порушила ці плани.

Natus Vincere почали використовувати свою медійність та присутність на світовій ігровій арені, щоб привернути увагу до проблем в Україні, а також збирати гроші на благодійних матчах.

У 2022 році організація стала амбасадором фандрейзингової платформи United24, разом із якою провела турнір BORN TO BE BRAVE. Тоді було зібрано 520 000 доларів.

Також NAVI зняли документальний фільм "Покидаючи дім", у якому розкрили історії фанатів, змушених залишити свої домівки.

Крім того, клуб передав на фронт 220 повністю укомплектованих авто.



Одна з команд NAVI у 2022 році / Фото NAVI

Війна внесла свої корективи й до списку дисциплін: клуб розпустив російські склади PUBG Mobile та Mobile Legends. Натомість були приємні поповнення в складі клубу. У квітні була представлена жіноча команда NAVI Javelins із СS:GO, яка до кінця року стала однією з найкращих у світі та пройшла добір на перший LAN-турнір у 2023 році. Також було створено жіночу команду NAVI Celestials із VALORANT, на цей момент вона посідає третє місце у регіоні EMEA.

Благодійну діяльність продовжили й у 2023 році, за що згодом NAVI отримали новий трофей від United24, підписаний президентом України Володимиром Зеленським.