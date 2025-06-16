CD Projekt Red обіцяє консолям 60 FPS у The Witcher 4, а ПК-гравцям – найкращий досвід

CD Projekt Red поділилася новими деталями про розробку The Witcher 4, підтвердивши, що гра орієнтована на консолі, але водночас студія прагне забезпечити ПК-гравцям "найкращий досвід". Технічна демонстрація, проведена на початку червня, показала амбіції команди, хоча попереду ще багато роботи.

Під час нещодавнього інтерв’ю для Digital Foundry технічні спеціалісти CD Projekt Red розповіли, що студія націлена на досягнення 60 кадрів на секунду (FPS) у консольних версіях The Witcher 4, інформує 24 Канал.

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Демо-версія, представлена на базовій PS5, уже працювала з такою частотою кадрів і підтримувала трасування променів. Однак це лише перший погляд на технології гри, а не на саму гру.

Віцепрезидент із технічного розвитку CDPR Шарль Трембле зазначив, що досягнення 60 FPS на Xbox Series S буде "надзвичайно складним завданням".

Я б хотів сказати, що ми вже зробили багато в цьому напрямку, але це не так,

– додав він.

Після проблем із запуском консольних версій The Witcher 3: Wild Hunt і особливо Cyberpunk 2077, студія вирішила зробити консолі пріоритетом під час розробки The Witcher 4.

Обіцянки для ПК-гравців

Попри фокус на консолі, CD Projekt Red не забуває про свою ПК-аудиторію. Трембле наголосив, що компанія починала з ПК-ринку і безумовно прагне забезпечити ПК-гравцям найкращий досвід. Що це означатиме для The Witcher 4, поки що зарано говорити. Розробники також обіцяють підтримку найновіших технологій Nvidia RTX на момент релізу.

Коли вийде The Witcher 4

Точної дати виходу The Witcher 4 поки немає, однак гра не вийде раніше 2027 року. Осінь 2024 року знаменувала важливий етап – гра перейшла в активну стадію виробництва, і команда продовжує працювати над її технічними аспектами.

Фанати серії з нетерпінням чекають на нові деталі, адже попередні проєкти студії встановили високі стандарти для жанру рольових ігор із відкритим світом. А недавно ще й з'явилися чутки, що для The Witcher 3 готують ще одне доповнення рівня DLC.