Разом з масштабним оновленням 2.0 у Cyberpunk 2077 з'явилася українська текстова локалізація, однак не обійшлося без ложки дьогтю, оскільки, схоже, що через неї CDPR довелося перепрошувати у росіян, повідомляє 24 Канал.

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Річ у тому, що в нашому варіанті перекладу знайшлися рішення та адаптації, які потішили українських геймерів, але водночас викликали обурення у жителів країни-агресора.

До прикладу, у грі є персонажка з прізвищем "Хохлова", яку наші локалізатори дбайливо перейменували у "Москаль".

Зміна прізвища у файлах гри / Фото з X

Не проґавили шансу покепкувати й з банди вихідців з тутешнього СРСР, яких в деяких репліках замість "покидьків" назвали як є – "русня".

Цікава репліка поліції / Фото з Х

Ці та інші кпини не оминули уваги так званих "російських геймерів", які підняли хвилю невдоволення в мережі.

Схоже, що вона дійшла до розробників із CDPR, оскільки, їхній нібито офіційний російськомовний акаунт у Телеграмі попросив пробачення та повідомив, що уже ведеться робота над тим, щоб виправити та замінити образливі репліки в наступному оновленні.

Ймовірне звернення CDPR / Скриншот з Телеграму

У мережі циркулює певний скепсис щодо "офіційності" цього звернення та, власне, телеграм каналу, адже CDPR заявляли, що покидають російських ринок ще на самому початку повномасштабного вторгнення.

Так чи інакше, залишається чекати інформації та коментарів з більш надійних джерел компанії.