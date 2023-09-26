Вместе с масштабным обновлением 2.0 в Cyberpunk 2077 появилась украинская текстовая локализация, однако не обошлось без ложки дегтя, поскольку, похоже, из-за нее CDPR пришлось извиняться перед россиянами, сообщает 24 Канал.

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Дело в том, что в нашем варианте перевода нашлись решения и адаптации, которые порадовали украинских геймеров, но в то же время вызвали негодование у жителей страны-агрессора.

К примеру, в игре есть персонаж с фамилией "Хохлова", которую наши локализаторы бережно переименовали в "Москаль".

Изменение фамилии в файлах игры / Фото с X

Не упустили шанс посмеяться и над бандой выходцев из здешнего СССР, которых в некоторых репликах вместо "подонков" назвали как есть – "русня".

Интересная реплика полиции / Фото с Х

Эти и другие насмешки не обошли вниманием так называемых "российских геймеров", поднявших волну недовольства в сети.

Похоже, что она дошла до разработчиков из CDPR, поскольку их якобы официальный русскоязычный аккаунт в Телеграме извинился и сообщил, что уже ведется работа над тем, чтобы исправить и заменить оскорбительные реплики в следующем обновлении.

Вероятное обращение CDPR / Скриншот из Телеграма

В сети циркулирует определенный скепсис относительно "официальности" этого обращения и собственно телеграм канала, ведь CDPR заявляли, что покидают российский рынок еще в самом начале полномасштабного вторжения.

Так или иначе, остается ждать информации и комментариев из более надежных источников компании.