Декілька днів мережа повнилася гнівом українських геймерів, що були невдоволені рішенням CDPR про покращення російської локалізації у некст-ген патчі для The Witcher 3. Нарешті польська компанія дала офіційний коментар з цього приводу.

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Відповідь CD Projekt Red

Українських фанатів відеоігор не на жарт обурило, що компанія, попри свої обіцянки залишити російський ринок, на десятому місяці повномасштабної війни вирішила удосконалити російську локалізацію. І це за повної відсутності української мови в грі.

Коли скандал набрав обертів, з російських джерел також почала з'являтися інформація про те, що нібито CDPR просто зараз тратить досить великі кошти, платячи російським акторам дубляжу за офіційне озвучування мовою окупантів майбутнього DLC до Cyberpunk 2077 – Phantom Liberty.

Тизер DLC Phantom Liberty: відео

Редакція gamedev.dou.ua звернулася до розробників за коментарем та серед іншого поцікавилася, коли ж нарешті в іграх польської студії знайдеться місце українській локалізації чи бодай субтитрам.

У своїй відповіді CD Projekt заявили, що закінчили роботу над виправленням російської локалізації в оновленні Відьмака ще у 2021 році, себто до повномасштабної війни. Щодо української в іграх, то розробники повідомили що "готують дещо протягом певного часу" та поділяться подробицями про свою роботу тоді, коли будуть готові це зробити.

Водночас ми хотіли б підкреслити, що припинили співпрацю з будь-якими російськими компаніями й заблокували продаж ігор в Росії, і ми залишаємося вірними своїй позиції в цьому питанні, — насамкінець зазначили у CDPR.

До того ж на офіційному ютуб-каналі франшизи The Witcher невдовзі з'явилася українська версія пісні Прісцилли "The Wolven Storm" у виконанні рівненської ютуберки Eileen.

Українська версія пісні Прісцилли: відео

Зрада скасовується?

Здавалося б, що конфлікт вичерпано, та чи так це насправді? Річ у тому, що на хвилі невдоволення в мережі почало з'являтися все більше чуток про ймовірну подвійну гру з боку польської студії.

Зокрема, деякі користувачі твітера діляться інформацією про те, що нібито російські відеоігрові журналісти уже ледь не цілий тиждень грають у пресверсію оновленого The Witcher 3. Звичайно, вірити анонімам з інтернету – справа остання.

Скриншот з твітера

Однак, CDPR чомусь продовжують досить активно вести свої сторінки російською у соцмережах. До прикладу, в офіційному телеграм-каналі під назвою "CD PROJEKT RED", який до того ж був створений 6 жовтня цього року, щодня з'являються нові пости та навіть проводяться розіграші.

Один з найсвіжіших дописів / скриншот з телеграму

Окрім цього українських геймерів також збентежила інформація про те, що відділом локалізацій у поляків керує росіянин Алєксандр Радкєвіч. Це дало старт новій теорії про те, чому ж в іграх студії з сусідньої країни подекуди є субтитри навіть тайською мовою, але не українською.

Шанувальники відеоігор намагалися сконтактувати з розробником напряму та обговорити ситуацію, що склалася, пишучи йому у твітері. Попри це Радкєвіч вперто ухиляється від відповідей та навіть банить користувачів, що ставлять незручні питання.

Отож, впевнено відповісти на питання, чи відбулася "зрада" українського геймера зі сторони поляків, ми все ж не можемо. Але закликаємо уважно стежити за подальшими діями студії щодо мовного питання та ситуації в цілому.