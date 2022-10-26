CDPR розробляє ремейк разом з іншою польською студією Fool's Theory. Там працюють розробники оригінальної першої гри The Witcher.

Також цікаво Зіркові геймери: любов до якої гри об'єднує Дрейка, Фінна Вулфгарда та Златана Ібрагімовича

Ремейк "Відьмака"

Проєкт будуть перебудовувати з нуля на Unreal Engine 5. Він отримав кодову назву Canis Majoris. Поки що гра на ранній стадії, тож дати релізу студія поки не повідомляє.

Ми хочемо переконатися, що гра створена з особливою ретельністю та увагою до деталей. Тому, хоч ми й раді поділитися з вами новиною, ми хочемо попросити вас набратися терпіння, оскільки мине деякий час, поки ми починемо розповідати деталі про цей проєкт,

– зазначили в CDPR.

До слова, ще раніше CD Projekt RED анонсувала нову трилогію ігор про "Відьмака". Також розробник обіцяв й абсолютно новий проєкт.

Крім того, ще у 2022 році очікується обнова до третього "Відьмака". Оновлення поточного покоління The Witcher 3: Wild Hunt вийдуть для PlayStation 5 і Xbox Series X/S.