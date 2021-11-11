Реліз відеогри Assassin's Creed Origins відбувся в жовтні 2017 року, а тому її навряд чи можна назвати застарілим проєктом. Щоправда, головний герой цієї історії вирішив показати всім, що навіть в таких сучасних іграх можна суттєво покращити графіку.

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Отже, за подібну цікаву роботу вирішив взятися ентузіаст з ютуб-каналу Digital Dreams. Ми вже розповідали про цього популярного блогера, який спеціалізується на демонстрації найкрасивіших ігор. Цього разу він спробував показати максимум гри Assassin's Creed Origins.

Напевно, зрозуміло, що жоден подібний проєкт не може обійтися без використання різноманітних модів. Не став винятком й цей, щоправда, на жаль, блогер не поділився детальною інформацією про всі використані в роботі модифікації. Хоча й варто відзначити, що в описі до цього відео можна знайти згадки про деякі. Наприклад, ефект трасування променів він зміг реалізувати за допомогою власного пресету з назвою "ReShade Beyond all limits". Саму ж гру блогер запустив з роздільною здатністю 8K на флагманській відеокарті GeForce RTX 3090, а також виставив максимальні налаштування графіки.

Про повноцінний фотореалізм навряд чи можна говорити навіть у цьому випадку, хоча й варто відзначити, що ця версія відеогри має дуже реалістичний вигляд. Особливо хочеться відзначити роботу над освітленням, тінями та віддзеркаленням. Користувачам мережі цей запис дуже сподобався, а загалом він вже зібрав понад 110 тисяч переглядів та чимало позитивних відгуків.

Відеогра Assassin's Creed Origins з модами на відеокарті GeForce RTX 3090: відео