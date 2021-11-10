Напевно, реліз жодної сучасної відеогри не може обійтися без повідомлень про різноманітні баги чи інші технічні недоліки. Не стала винятком й гра Call of Duty: Vanguard, яка вийшла лише кілька днів тому.

Не пропустіть Віддали данину поваги: у відеогрі Call of Duty: Vanguard є цікава пасхалка на відомий мем

Одразу ж варто відзначити, що існуючі технічні недоліки навряд чи можна віднести до критичних. А тому дуже ймовірно, що розробники зі студії Sledgehammer Games швидко їх виправлять. Щоправда, їм потрібно буде добряче попрацювати, бо таких недоліків в їхній відеогрі немало, а найцікавіше, що вони різноманітні. Тому ми вирішили зібрати в одному матеріалі найдивніші та найкумедніші баги з відеогри Call of Duty: Vanguard.

Радянські солдати, які грають в шахи за допомогою карт

Двері можуть бути дуже небезпечними

І стільці також

Зайвою не буде

Напевно, це був не колючий дріт

Коли довкола все зникає

Коли починаєш зникати сам

Дуже "вдалий" спавн

А це вже дійсно вдалий спавн

Так це не повинно працювати

Дійсно найкращий момент

Щит, який не захищає

Неочікуване перевтілення

Дуже дивний пес

Смертоносна система доставки

Нагадаємо, що реліз відеогри Call of Duty: Vanguard відбувся 5 листопада на PC (Battle.net), PlayStation та Xbox. Усього існує три її видання: Standard (60 доларів), Cross-Gen Bundle (70 доларів) та Ultimate (100 доларів).