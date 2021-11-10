Напевно, реліз жодної сучасної відеогри не може обійтися без повідомлень про різноманітні баги чи інші технічні недоліки. Не стала винятком й гра Call of Duty: Vanguard, яка вийшла лише кілька днів тому.
Не пропустіть Віддали данину поваги: у відеогрі Call of Duty: Vanguard є цікава пасхалка на відомий мем
Одразу ж варто відзначити, що існуючі технічні недоліки навряд чи можна віднести до критичних. А тому дуже ймовірно, що розробники зі студії Sledgehammer Games швидко їх виправлять. Щоправда, їм потрібно буде добряче попрацювати, бо таких недоліків в їхній відеогрі немало, а найцікавіше, що вони різноманітні. Тому ми вирішили зібрати в одному матеріалі найдивніші та найкумедніші баги з відеогри Call of Duty: Vanguard.
Радянські солдати, які грають в шахи за допомогою карт
Двері можуть бути дуже небезпечними
І стільці також
Зайвою не буде
Напевно, це був не колючий дріт
Коли довкола все зникає
Коли починаєш зникати сам
Дуже "вдалий" спавн
А це вже дійсно вдалий спавн
Так це не повинно працювати
Дійсно найкращий момент
Щит, який не захищає
Неочікуване перевтілення
Дуже дивний пес
Смертоносна система доставки