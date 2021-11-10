Наверное, релиз ни одной современной видеоигры не может обойтись без сообщений о различных багах или других технических недостатках. Не стала исключением и игра Call of Duty: Vanguard, которая вышла всего несколько дней назад.

Не пропустите Отдали дань уважения: в игре Call of Duty: Vanguard есть интересная пасхалка на известный мем

Сразу же стоит отметить, что существующие технические недостатки вряд ли можно отнести к критическим. Поэтому очень вероятно, что разработчики из студии Sledgehammer Games быстро их исправят. Правда, им нужно будет хорошо поработать, потому что таких недостатков в их видеоигре немало, а самое интересное, что они разнообразны. Поэтому мы решили собрать в одном материале самые странные и самые забавные баги из видеоигры Call of Duty: Vanguard.

Советские солдаты, играющие в шахматы с помощью карт

Двери могут быть очень опасными

И стулья тоже

Лишней не будет

Наверное, это была не колючая проволока

Когда вокруг все исчезает

Когда начинаешь исчезать сам

Очень "удачный" спавн

А это уже действительно удачный спавн

Так это не должно работать

Действительно самый лучший момент

Щит, который не защищает

Неожиданное перевоплощение

Очень странный пес

Смертоносная система доставки

Напомним, что релиз видеоигры Call of Duty: Vanguard состоялся 5 ноября на PC (Battle.net), PlayStation и Xbox. А всего существует три ее издания: Standard (60 долларов), Cross-Gen Bundle (70 долларов) и Ultimate (100 долларов).