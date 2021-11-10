Наверное, релиз ни одной современной видеоигры не может обойтись без сообщений о различных багах или других технических недостатках. Не стала исключением и игра Call of Duty: Vanguard, которая вышла всего несколько дней назад.
Не пропустите Отдали дань уважения: в игре Call of Duty: Vanguard есть интересная пасхалка на известный мем
Сразу же стоит отметить, что существующие технические недостатки вряд ли можно отнести к критическим. Поэтому очень вероятно, что разработчики из студии Sledgehammer Games быстро их исправят. Правда, им нужно будет хорошо поработать, потому что таких недостатков в их видеоигре немало, а самое интересное, что они разнообразны. Поэтому мы решили собрать в одном материале самые странные и самые забавные баги из видеоигры Call of Duty: Vanguard.
Советские солдаты, играющие в шахматы с помощью карт
Двери могут быть очень опасными
И стулья тоже
Лишней не будет
Наверное, это была не колючая проволока
Когда вокруг все исчезает
Когда начинаешь исчезать сам
Очень "удачный" спавн
А это уже действительно удачный спавн
Так это не должно работать
Действительно самый лучший момент
Щит, который не защищает
Неожиданное перевоплощение
Очень странный пес
Смертоносная система доставки