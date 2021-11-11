Релиз видеоигры Assassin's Creed Origins состоялся в октябре 2017 года, поэтому ее вряд ли можно назвать устаревшим проектом. Правда, главный герой этой истории решил показать всем, что даже в таких современных играх можно существенно улучшить графику.

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Итак, за подобную интересную работу решил взяться энтузиаст из ютуб-канала Digital Dreams. Мы уже рассказывали об этом популярном блогере, специализирующемся на демонстрации самых красивых игр. На этот раз он попытался показать максимум игры Assassins Creed Origins.

Наверное, понятно, что ни один подобный проект не может обойтись без использования разнообразных модов. Не стал исключением и этот, правда, к сожалению, блогер не поделился подробной информацией обо всех использованных в работе модификациях. Хотя и стоит отметить, что в описании к этому видео можно найти упоминания о некоторых. Например, эффект трассировки лучей он смог реализовать с помощью собственного пресета под названием "ReShade Beyond all limits". Саму же игру блогер запустил с разрешением 8K на флагманской видеокарте GeForce RTX 3090, а также выставил максимальные настройки графики.

О полноценном фотореализме вряд ли можно говорить даже в этом случае, хотя и стоит отметить, что эта версия видеоигры выглядит очень реалистично. Особо хочется отметить работу над освещением, тенями и отражением. Пользователям сети эта запись очень понравилась, а в целом она уже собрала более 110 тысяч просмотров и немало положительных отзывов.

Видеоигра Assassin's Creed Origins с модами на видеокарте GeForce RTX 3090: видео