Фанат Starfield збудував дивовижний корабель у формі покемона Чарізарда – неймовірні фото

Шанувальник космічної RPG Starfield потішив ігрову спільноту неймовірним зорельотом власного виробництва, який був натхненний відомим вогняним покемоном Чарізардом.

Попри усі свої недоліки, Starfield залишається блискучою грою, яка на сотні годин захопила увагу величезної кількості геймерів.

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Одним з найцікавіших аспектів ігрового процесу в проєкті Bethesda для гравців став редактор зорельотів, у якому ті можуть сповна проявити власний інженерний талант.

У той час як деякі кораблі Starfield є цілком оригінальними творіннями, більшість геймерів черпають натхнення зі своїх улюблених франшиз, як от Футурама, чи навіть просять поради у штучного інтелекту.

Поєднати два свої захоплення вирішив користувач Reddit під ніком knaivey, який продемонстрував свій приголомшливий зореліт, натхненний відомим покемоном Чарізардом.

Шанувальники Starfield були вражені творінням knaivey, не втомлювалися хвалити дизайн та навіть попросили покрокову інструкцію з будівництва, аби створити цей шикарний корабель у власній грі.

Чарізард з Pokemon / Фото The Pokemon Company

Що Bethesda вміють надзвичайно добре, це створювати ігри в які хочеться повертатися і Starfield точно став такою грою, як мінімум для фанатів інженерної справи.