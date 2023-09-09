Поки одні гравці відтворюють у кораблебудівельному режимі гри відомі транспортні засоби, як от Planet Express з Футурами, кмітливий геймер вирішив звернутися по допомогу до ШІ аби створити "непереможний" корабель.

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Конструкція зорельота – це важливий елемент ігрового процесу, адже від неї залежить його живучість та бойова ефективність.

Поки геймери сперечаються щодо найкращого дизайну та правильного розподілу енергії, один винахідливий гравець придумав геніальний план – використати штучний інтелект для побудови "незнищенного" корабля.

Користувач Reddit Morfalath поділився результатом цієї ідеї на платформі. Ним став зореліт змодельований у вигляді тривимірного порожнистого куба з чотирма вежами, спрямованими в різні боки, і кабіною пілота, розташованою в одному з кутів.

Чудернацький "непереможний" корабель у Starfield / Фото з Reddit

Оскільки скриншот став популярним на Reddit, геймер також зробив відеотур кораблем та показав як виглядає політ на ньому.

Огляд корабля в грі: дивитися відео

Коротке пояснення для всіх, хто гадає над тим в чому тут геніальність: ворожий ШІ влаштований так, що завжди намагається стріляти в середню частину корабля, але коли ваш зореліт "порожнистий" – він фактично не має середини, а отже стає практично непереможним.