Пока одни игроки воспроизводят в кораблестроительном режиме игры известные транспортные средства, такие как Planet Express из Футурамы, сообразительный геймер решил обратиться за помощью к ИИ, чтобы создать "непобедимый" корабль.

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Конструкция звездолета – важный элемент игрового процесса, ведь от нее зависит его живучесть и боевая эффективность.

Пока геймеры спорят о наилучшем дизайне и правильном распределении энергии, один изобретательный игрок придумал гениальный план – использовать искусственный интеллект для построения "неуничтожаемого" корабля.

Пользователь Reddit Morfalath поделился результатом этой идеи на платформе. Им стал звездолет смоделированный в виде трехмерного полого куба с четырьмя башнями, направленными в разные стороны, и кабиной пилота, расположенной в одном из углов.

Странный "непобедимый" корабль в Starfield / Фото с Reddit

Поскольку скриншот стал популярным на Reddit, геймер также сделал видеотур кораблем и показал, как выглядит полет на нем.

Обзор корабля в игре: смотреть видео

Краткое объяснение для всех, кто думает над тем, в чем здесь гениальность: вражеский ИИ устроен так, что всегда пытается стрелять в среднюю часть корабля, но когда ваш звездолет "полый" – он фактически не имеет середины, а значит, становится практически непобедимым.