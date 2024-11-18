Розробники STALKER 2 повідомили час виходу гри в Україні та світі

GSC Game World готується до релізу своєї гри S.T.A.L.K.E.R. 2, яку з нетерпінням чекають в усьому світі. Творці повідомили точний час виходу гри в різних часових зонах. Відомо коли S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде і в Україні.

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 очікується 20 листопада, як повідомляє 24 Канал. Усі, хто очікує зіграти в продовження культової серії в Україні, зможуть це зробити о 18:00 за Київським часом.

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Нагадаємо, що гра доступна на ПК в Steam та консолях Xbox. До речі, на Xbox S.T.A.L.K.E.R. 2 буде доступним у підписці Game Pass Ultimate.

Раніше компанія поділилася системними вимогами до гри, щоб гравці мали змогу оновити свої системи, аби отримати максимальний досвід від занурення в Зону.

Крім того, напередодні деякі тестери на Reddit поділилися інформацією щодо стабільності S.T.A.L.K.E.R. 2 на Xbox Series X. Вони розповіли, що обіцяні 60 FPS у грі не стабільні, однак гравці очікують, що це виправлять патчами пострелізної підтримки.

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До речі, гра вже доступна для попереднього завантаження на консолях Xbox і на минулому тижні вона отримала патч на 17 гігабайтів.