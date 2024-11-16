Філ Спенсер вірить, що STALKER 2 може поборотися за звання найкращої гри 2024 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

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Гра точно знайде свою аудиторію

Під егідою Microsoft та Xbox студія GSC Gamer World нарешті завершила розробку довгоочікуваної STALKER 2: Heart of Chornobyl і не лише українські геймери з нетерпінням очікують на реліз амбітного проєкту.

Керівник Xbox Філ Спенсер теж вже не може дочекатися виходу шутера.

В інтерв'ю для Game File функціонер розповів, що пишається співпрацею з GSC Game World та тим, що гра нарешті вийде попри всі негаразди, що заважали її багаторічній розробці.

Я думаю, що вона буде в списках улюблених ігор цього року в деяких людей,

– сказав Спенсер.

Окрім того, Спенсер дав дивовижний прогноз, який підкреслює якість майбутнього продукту – Філл вважає, що новий STALKER цілком може поборотися за звання "Гра року".

Сподіваємося, що голова Xbox не кидає слів на вітер і STALKER 2 стане новою віхою в історії української ігрової індустрії.

Зауважте, реліз STALKER 2: Heart of Chornobyl відбудеться 20 листопада 2024 року на Xbox Series та ПК.