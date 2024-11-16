Фил Спенсер верит, что STALKER 2 может побороться за звание лучшей игры 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

К теме Создатели STALKER 2: Сердце Чернобыля показали новый геймплейный трейлер и геймеры в восторге

Игра точно найдет свою аудиторию

Под эгидой Microsoft и Xbox студия GSC Gamer World наконец-то завершила разработку долгожданной игры STALKER 2: Heart of Chornobyl и не только украинские геймеры с нетерпением ожидают релиз амбициозного проекта.

Руководитель Xbox Фил Спенсер тоже уже не может дождаться выхода шутера.

В интервью для Game File функционер рассказал, что гордится сотрудничеством с GSC Game World и тем, что игра наконец выйдет несмотря на все проблемы, мешавшие ее многолетней разработке.

Я думаю, что она будет в списках любимых игр этого года у некоторых людей,

– сказал Спенсер.

Кроме того, Спенсер дал удивительный прогноз, который подчеркивает качество будущего продукта – Филл считает, что новый STALKER вполне может побороться за звание "Игра года".

Надеемся, что глава Xbox не бросает слов на ветер и STALKER 2 станет новой вехой в истории украинской игровой индустрии.

Заметьте, релиз STALKER 2: Heart of Chornobyl состоится 20 ноября 2024 года на Xbox Series и ПК.