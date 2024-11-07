В свежем геймплейном трейлере, опубликованном на канале IGN, GSC Game World предложила более близкий взгляд на будущий шутер с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, сообщает 24 Канал.

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Что нового можно увидеть в трейлере

В видео можно увидеть жуткий и атмосферный мир Зоны и услышать важные советы по выживанию. Ролик длится три минуты и наполнен свежими игровыми кадрами, среди которых напряженные перестрелки, детали мира и обращения оружия.

Из видео стало понятно, что чтобы повысить свои шансы на выживание, игроки смогут отслеживать тайные тайники других сталкеров, обслуживать и модифицировать свое оружие на месте или в оружейных мастерских, а также использовать физику и баллистику для точной стрельбы.

Поклонники отреагировали с энтузиазмом. За 4 часа видео набрало более 200 тысяч просмотров и немало положительных комментариев.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля – смотрите геймплейный трейлер

А тем временем Разработчики STALKER 2 пообещали, что в игре не будет недостатков характерных для движка UE 5

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля запланирован на 20 ноября на ПК через Steam, GOG, EGS, Microsoft Store, а также на Xbox Series X|S в Game Pass.