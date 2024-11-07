У свіжому геймплейному трейлері, опублікованому на каналі IGN, GSC Game World запропонувала ближчий погляд на майбутній шутер з відкритим світом S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, повідомляє 24 Канал.

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Що нового можна побачити у трейлері

У відео можна побачити моторошний та атмосферний світ Зони і почути важливі поради щодо виживання. Ролик триває три хвилини і наповнений свіжими ігровими кадрами, серед яких напружені перестрілки, деталі світу та поводження зброї.

З відео стало зрозуміло, що аби підвищити свої шанси на виживання, гравці зможуть відстежувати таємні схованки інших сталкерів, обслуговувати і модифікувати свою зброю на місці або в збройових майстернях, а також використовувати фізику й балістику для точної стрільби.

Шанувальники відреагували з ентузіазмом. За 4 години відео набрало понад 200 тисяч переглядів та чимало схвальних коментарів.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля – дивіться геймплейний трейлер

А тим часом Розробники STALKER 2 пообіцяли, що в грі не буде недоліків характерних для рушія UE 5

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля заплановано на 20 листопада на ПК через Steam, GOG, EGS, Microsoft Store, а також на Xbox Series X|S у Game Pass.