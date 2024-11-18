Реліз довгоочікуваної гри від українських розробників відбудеться 20 листопада, а тим часом вона вже встигла очолити глобальний топ продажів Steam (Top Currently Global Selling Steam Games), випередивши низку іменитих проєктів, інформує 24 Канал.

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STALKER 2 очолив топ продажів Steam

Звісно, мова про STALKER 2: Heart of Chornobyl – одну з найбільш очікуваних відеоігор 2024 року.

Шутер випередив таких іменитих конкурентів як Call of Duty: Black Ops 6, EA FC 25 та Hearts of Iron IV.

Вже зовсім скоро багатостраждальний проєкт від української студії GSC Game World нарешті побачить світ і навіть очільник Xbox Філ Спенсер не може дочекатися виходу забавки й називає її реальним претендентом на звання "Гри року".

Топ-10 продажів / Скриншот з Steam

Гра очолила список найпопулярніших платних відеоігор на платформі Valve, а у загальному переліку її випереджає лише безкоштовна Counter-Strike 2.

Це безумовно величезне досягнення для розробників, яке, втім, не дає підстав святкувати раніше часу, адже тепер GSC Game World не мають права на помилку.

До української гри наразі прикута увага геймерів з усього світу і ми дуже сподіваємося, що кінцева якість STALKER 2: Heart of Chornobyl буде не просто задовільною, а вразить усіх шанувальників віртуальних розваг.