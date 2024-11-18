Релиз долгожданной игры от украинских разработчиков состоится 20 ноября, а тем временем она уже успела возглавить глобальный топ продаж Steam (Top Currently Global Selling Steam Games), опередив ряд именитых проектов, информирует 24 Канал.

Интересно Проверьте свое железо: появился список системных требований S․T․A․L․K․E․R․ 2: Heart of Chornobyl

STALKER 2 возглавил топ продаж Steam

Конечно, речь о STALKER 2: Heart of Chornobyl – одной из самых ожидаемых видеоигр 2024 года.

Шутер опередил таких именитых конкурентов как Call of Duty: Black Ops 6, EA FC 25 и Hearts of Iron IV.

Уже совсем скоро многострадальный проект от украинской студии GSC Game World наконец увидит свет и даже глава Xbox Фил Спенсер не может дождаться выхода игрушки и называет её реальным претендентом на звание "Игры года".

Топ-10 продаж / Скриншот из Steam

Игра возглавила список самых популярных платных видеоигр на платформе Valve, а в общем перечне ее опережает только бесплатная Counter-Strike 2.

Это безусловно огромное достижение для разработчиков, которое, впрочем, не дает оснований праздновать раньше времени, ведь теперь GSC Game World не имеют права на ошибку.

К украинской игре сейчас приковано внимание геймеров со всего мира и мы очень надеемся, что конечное качество STALKER 2: Heart of Chornobyl будет не просто удовлетворительным, а поразит всех поклонников виртуальных развлечений.