Трамп, Венс та Папа Римський – ШІ зобразив відомих людей у ролі бійців Mortal Kombat
- Ентузіаст створив відео, де зображено знаменитостей як бійців Mortal Kombat за допомогою ШІ GPT-4o.
- Відео стало вірусним, зобразивши Трампа, Обаму, Байдена, Папу Римського та інших у світі Mortal Kombat.
Оновлена генерація зображень від GPT-4o підштовхнула ентузіаста до створення кумедного відео, в якому він зобразив багато знаменитостей в ролі бійців відеогри Mortal Kombat.
Можливості генерації зображень від штучного інтелекту GPT-4o вразили усіх без винятку, включно з фанатами відеоігор, повідомляє 24 Канал.
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Таку "смертельну битву" багато хто б подивився із задоволенням
"Генеративний артист" під ніком InterdimensionalTV поділився у соцмережі X роликом, в якому за допомоги різних ШІ помістив чимало знаменитостей у світ Mortal Kombat 1.
З його легкої руки героями проєкту від NetherRealm Studios стали президент та віцепрезидент США – Дональд Трамп та Джей Ді Венс. Свою віртуальну версію отримав і їхній палкий прихильник Ілон Маск.
Не залишився осторонь і Кріштіану Роналду, який нещодавно й справді став героєм відеогри.
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Окрім них героями гри "стали" також Папа Римський, Барак Обама, Джо Байден та ціла плеяда зірок попкультури.
Творіння InterdimensionalTV прийшлося до смаку як шанувальникам відомого файтингу, так і пересічним користувачам соцмереж, швидко ставши вірусним.