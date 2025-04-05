Трамп, Венс та Папа Римський – ШІ зобразив відомих людей у ролі бійців Mortal Kombat

Оновлена генерація зображень від GPT-4o підштовхнула ентузіаста до створення кумедного відео, в якому він зобразив багато знаменитостей в ролі бійців відеогри Mortal Kombat.

Можливості генерації зображень від штучного інтелекту GPT-4o вразили усіх без винятку, включно з фанатами відеоігор, повідомляє 24 Канал.

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Таку "смертельну битву" багато хто б подивився із задоволенням

"Генеративний артист" під ніком InterdimensionalTV поділився у соцмережі X роликом, в якому за допомоги різних ШІ помістив чимало знаменитостей у світ Mortal Kombat 1.

З його легкої руки героями проєкту від NetherRealm Studios стали президент та віцепрезидент США – Дональд Трамп та Джей Ді Венс. Свою віртуальну версію отримав і їхній палкий прихильник Ілон Маск.

Не залишився осторонь і Кріштіану Роналду, який нещодавно й справді став героєм відеогри.

Відомі люди у MK – дивіться відео

Окрім них героями гри "стали" також Папа Римський, Барак Обама, Джо Байден та ціла плеяда зірок попкультури.

Творіння InterdimensionalTV прийшлося до смаку як шанувальникам відомого файтингу, так і пересічним користувачам соцмереж, швидко ставши вірусним.