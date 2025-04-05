Возможности генерации изображений от искусственного интеллекта GPT-4o поразили всех без исключения, включая фанатов видеоигр, сообщает 24 Канал.

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Такую "смертельную битву" многие бы посмотрели с удовольствием

"Генеративный артист" под ником InterdimensionalTV поделился в соцсети X роликом, в котором с помощью различных ИИ поместил немало знаменитостей в мир Mortal Kombat 1.

С его легкой руки героями проекта от NetherRealm Studios стали президент и вице-президент США – Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. Свою виртуальную версию получил и их горячий сторонник Илон Маск.

Не остался в стороне и Криштиану Роналду, который недавно и вправду стал героем видеоигры.

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Кроме них героями игры "стали" также Папа Римский, Барак Обама, Джо Байден и целая плеяда звезд поп-культуры.

Творение InterdimensionalTV пришлось по вкусу как поклонникам известного файтинга, так и рядовым пользователям соцсетей, быстро став вирусным.