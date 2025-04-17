З'явився повний розклад майбутнього Чемпіонату світу з кіберспорту
- Чемпіонат світу з кіберспорту 2025 року пройде в Саудівській Аравії з призовим фондом у 70 мільйонів доларів, охоплюючи понад десяток популярних ігор.
- Подія триватиме два місяці на чотирьох аренах в Ер-Ріяді, включаючи турніри з таких ігор, як League of Legends, Dota 2, Counter-Strike 2 та інших.
- Заплановані церемонії відкриття і закриття, а також супутні розваги, з можливістю перегляду турнірів у прямому ефірі для тих, хто не зможе бути присутнім особисто.
The Esports World Cup Foundation публікує повний розклад майбутнього Чемпіонату світу з кіберспорту, який розпочнеться у липні 2025 року. Це найбільша подія в історії кіберспорту з призовим фондом у 70 мільйонів доларів і більш ніж десятком ігор.
Ця надзвичайно амбітна подія охоплює всі найпопулярніші ігри – від League of Legends до FC 25, від Call of Duty до шахів. Численні команди та їхні шанувальники зберуться на цілих два місяці в Саудівській Аравії, щоб позмагатися за солідні призи та кубки, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Esports World Cup Foundation.
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Розклад подій
Цьогорічний Чемпіонат світу з кіберспорту пройде на чотирьох аренах в Ер-Ріяді. Минулорічна подія була настільки успішною, що EWCF вирішила зробити її ще масштабнішою та сміливішою.
Ось повний розклад Чемпіонату світу з кіберспорту 2025:
Тиждень 1
- VALORANT: 10-13 липня.
- Apex Legends: 10-13 липня.
- Fatal Fury: 10-12 липня.
- Rennsport (вхід вільний): 8-11 липня.
Тиждень 2
- League of Legends: 17-20 липня.
- Free Fire: 17-20 липня.
- Dota 2: 17-19 липня.
- Жіночий турнір Mobile Legends: Bang Bang (вхід вільний): 15-19 липня.
Тиждень 3
- Black Ops 6: 24-27 липня.
- Honor of Kings: 24-26 липня.
- Starcraft II (вхід вільний): 22-25 липня.
Тиждень 4
- Overwatch Champions Series: з 31 липня по 3 серпня.
- PUBG Mobile World Championship: 1-3 серпня.
- ML:BB Mid-Season Cup: з 31 липня по 2 серпня.
- Шахи (вхід вільний): з 29 липня до 1 серпня.
Тиждень 5
- FC25: 7-10 серпня.
- Call of Duty: Warzone: 7-9 серпня.
- Rainbow Six Siege: 7-9 серпня.
Тиждень 6
- Rocket League: 14-17 серпня.
- PUBG: 14-16 серпня.
- Tekken 8: 14-16 серпня.
- Teamfight Tactics: 11-15 серпня.
Тиждень 7
- Counter-Strike 2: 21-24 серпня.
- Street Fighter 6: 21-23 серпня.
- Crossfire: 19-23 серпня.
Розклад Чемпіонату світу з кіберспорту / Фото Esports World Cup Foundation
На додаток до ігор, відбудуться пишні церемонії відкриття та закриття, а також заплановані безліч супутніх розваг, щоб заповнити проміжки між турнірами.
Для тих, хто не зможе потрапити на Чемпіонат, готують пряму трансляцію всієї події.
Нагадаємо, Esports World Cup 2025 у Саудівській Аравії має найбільший призовий фонд в історії кіберспорту – 70 мільйонів доларів, що перевищує попередні показники. Кубок світу з кіберспорту включатиме 25 дисциплін, а також нову клубну програму. Торішній призовий фонд становив 60 мільйонів доларів.
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