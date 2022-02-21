Майже рік тому студія Tribute Games та компанія Dotemu представили свою амбітну відеогру з назвою Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Після цього розробники неодноразово виходили на зв'язок зі своєю аудиторією, а особливо активно вони робили це в лютому.

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Новий ігровий персонаж

Спершу розробники Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge представили нового ігрового персонажа. Ним став Сплінтер – наставник черепашок та майстерний боєць, в арсеналі якого є чимало унікальних прийомів та рухів. Додамо, що останній став шостим ігровим персонажем. Він склав компанію квартету своїх підопічних та репортерці Ейпріл О'Ніл.

Ігровий процес за майстра Сплінтера: відео

Новий рівень

А цими вихідними автори Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge показали новий рівень, події якого розгортаються на території метро та каналізації. Також на цьому відео можна побачити всіх ключових ігрових персонажів.

Варто відзначити, що цей геймплейний трейлер призначений не лише для демонстрації нового рівня. Річ у тім, що цього разу розробники вперше показали, який вигляд має їхня відеогра на консолі Xbox.

Демонстрація нового рівня: відео

Відзначимо, що вийти відеогра Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge має на PC, PlayStation 4, Xbox One та Nintendo Switch. Реліз гри відбудеться вже цьогоріч, щоправда, навіть приблизної дати розробники поки не називали. Також наразі невідомо, скільки коштуватиме ця відеогра.