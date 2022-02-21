Почти год назад студия Tribute Games и компания Dotemu представили свою амбициозную видеоигру с названием Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. После этого разработчики не раз выходили на связь со своей аудиторией, а особенно активно они делали это в феврале.

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Новый игровой персонаж

Сперва разработчики Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge представили нового игрового персонажа. Им стал Сплинтер – наставник черепашек и искусный боец, в арсенале которого есть немало уникальных приемов и движений. Добавим, что последний стал шестым игровым персонажем. Он составил компанию квартету своих подопечных и репортеру Эйприл О'Нил.

Игровой процесс за мастера Сплинтера: видео

Новый уровень

А в эти выходные авторы Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge показали новый уровень, события которого разворачиваются на территории метро и канализации. Также на этом видео можно увидеть всех ключевых игровых персонажей.

Стоит отметить, что этот геймплейный трейлер предназначен не только для демонстрации нового уровня. Дело в том, что на этот раз разработчики впервые показали, как выглядит их видеоигра на консоли Xbox.

Демонстрация нового уровня: видео

Отметим, что выйти видеоигра Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge должна на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Релиз игры состоится уже в этом году, правда, даже приблизительной даты разработчики пока не называли. Также сейчас неизвестно, сколько будет стоить эта видеоигра.