Студия Tribute Games занимается разработкой видеоигры Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Проект будет выполнен в стиле классического мультсериала про Черепашек-ниндзя.

В магазине Steam появилась страница видеоигры Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Разработчики уже показали первые скриншоты, а также трейлер, который может вызвать прилив ностальгических чувств у поклонников Черепашек-ниндзя.

За разработку видеоигры взялась канадская студия Tribute Games, которая любит ретро. Дело в том, что студию основали бывшие сотрудники Ubisoft, которые работали над Scott Pilgrim vs. the World: The Game и TMNT. Издателем проекта станет компания Dotemu, а также стоит отметить, что игра полностью лицензирована. Поэтому все классические представители культового мультсериала 1987 года должны появиться в этой видеоигре. Разработчики отмечают визуальную (пиксельную) составляющую своего проекта, которая должна порадовать всех поклонников классики. Они написали следующее:

Каждый персонаж, транспортное средство, оружие, предмет и фон непосредственно вдохновлен телевизионной программой 1987 года.

Бибоп и Рокстеди напали на офис одного телеканала и похитили "очень опасные устройства", которые нужны для реализации злодейского плана Крэнга и Шреддера. Правда, им будут очень активно мешать Черепашки-ниндзя, а сыграть можно за любого из этой четверки. Должны появиться и другие известные персонажи из мультсериала (Сплинтер и Эйприл О'Нил). Среди врагов также будут ниндзи клана Фут, трицератоны и каменные воины.

Авторы этой видеоигры пообещали большое количество классических локаций из мультфильма, а также новейший геймплей, который создан на основе классических боевых механик. Пройти сюжетную кампанию можно будет самому или в кооперативном режиме, который рассчитан на четырех игроков. Дата выхода Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge на PC и консоли пока неизвестна. Предлагаем вам ознакомиться с дебютным трейлером и скриншотами новой видеоигры про Черепашек-ниндзя.

Скриншоты Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge / Фото магазин Steam

Трейлер видеоигры Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge – видео