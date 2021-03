Студія Tribute Games займається розробкою відеогри Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Проєкт буде виконано у стилі класичного мультсеріалу про Черепашок-ніндзя.

У крамниці Steam з'явилася сторінка відеогри Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Розробники вже показали перші скриншоти, а також трейлер, який може викликати приплив ностальгічних почуттів у шанувальників Черепашок-ніндзя.

За розробку відеогри взялася канадська студія Tribute Games, яка полюбляє ретро. Річ у тім, що студію заснували колишні співробітники Ubisoft, які працювали над Scott Pilgrim vs. the World: The Game та TMNT. Видавцем проєкту стане компанія Dotemu, а також варто зазначити, що гра повністю ліцензована. Тому всі класичні представники культового мультсеріалу 1987 року мають з'явитися у цій відеогрі. Розробники відзначають візуальну (піксельну) складову свого проєкту, яка має потішити всіх шанувальників класики. Вони написали наступне:

Кожен персонаж, транспортний засіб, зброя, предмет та фон безпосередньо натхненний телевізійною програмою 1987 року.

Бібоп та Рокстеді напали на офіс одного телеканалу та викрали "дуже небезпечні пристрої", які потрібні для реалізації лиходійського плану Кренга та Шреддера. Щоправда, їм будуть дуже активно заважати Черепашки-ніндзя, а зіграти можна за будь-кого з цієї четвірки. Мають з'явитися й інші відомі персонажі з мультсеріалу (Сплінтер та Ейпріл О'Ніл). Серед ворогів також будуть ніндзі клану Фут, трицератони та кам'яні воїни.

Автори цієї відеогри пообіцяли чималу кількість класичних локацій з мультфільму, а також новітній геймплей, який створений на основі класичних бойових механік. Пройти сюжетну кампанію можна буде самому чи у кооперативному режимі, який розрахований на чотирьох гравців. Дата виходу Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge на PC та консолі поки невідома. Пропонуємо вам ознайомитися з дебютним трейлером та скриншотами нової відеогри про Черепашок-ніндзя.

Скриншоти Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge / Фото крамниця Steam

Трейлер відеогри Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge – відео