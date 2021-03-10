Волшебные нейросети: персонажи World of Warcraft показали свои навыки пения – видео
Поклонники видеоигры World of Warcraft с помощью нейросетей заставляют петь известных персонажей из этой вселенной. Количество таких работ немалое, поэтому уже можно даже устроить настоящий конкурс.
Источник:твиттер Wowhead
Представители популярного портала Wowhead поделились в твиттере интересной записью. Это забавное видео за несколько часов собрало более 30 тысяч просмотров, а пользователи уже создали немалое количество подобных вариаций.
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Итак, представители этого портала решили воспользоваться приложением под названием Wombo.AI. Программа может заставить спеть даже очень стеснительных людей. Работает все очень просто: нужно загрузить такую фотографию, чтобы приложение смогло распознать губы на ней. Если ваша фотография подходит, то потом надо выбрать трек, а дальше уже человек или персонаж с фото споет выбранную песню. Если вам понравилась готовая запись, то ее сразу можно отправить своим друзьям в любую соцсеть. Подробнее с программой Wombo.AI можно ознакомиться по этой ссылке.
Портал Wowhead ориентирован на поклонников World of Warcraft, поэтому в их твиттере спели почти все культовые персонажи из этой вселенной. Сразу отметим, что программа все же ориентирована на людей, поэтому представители других рас с вселенной Warcraft не всегда удачно пели. В комментариях к этому твиту геймеры поработали хорошо и создали большое количество работ. Они "поиздевались" почти со всех известных персонажей этой вселенной, поэтому предлагаем вам ознакомиться с лучшими вариантами.
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