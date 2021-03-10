Поклонники видеоигры World of Warcraft с помощью нейросетей заставляют петь известных персонажей из этой вселенной. Количество таких работ немалое, поэтому уже можно даже устроить настоящий конкурс.

Представители популярного портала Wowhead поделились в твиттере интересной записью. Это забавное видео за несколько часов собрало более 30 тысяч просмотров, а пользователи уже создали немалое количество подобных вариаций.

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Итак, представители этого портала решили воспользоваться приложением под названием Wombo.AI. Программа может заставить спеть даже очень стеснительных людей. Работает все очень просто: нужно загрузить такую фотографию, чтобы приложение смогло распознать губы на ней. Если ваша фотография подходит, то потом надо выбрать трек, а дальше уже человек или персонаж с фото споет выбранную песню. Если вам понравилась готовая запись, то ее сразу можно отправить своим друзьям в любую соцсеть. Подробнее с программой Wombo.AI можно ознакомиться по этой ссылке.

Портал Wowhead ориентирован на поклонников World of Warcraft, поэтому в их твиттере спели почти все культовые персонажи из этой вселенной. Сразу отметим, что программа все же ориентирована на людей, поэтому представители других рас с вселенной Warcraft не всегда удачно пели. В комментариях к этому твиту геймеры поработали хорошо и создали большое количество работ. Они "поиздевались" почти со всех известных персонажей этой вселенной, поэтому предлагаем вам ознакомиться с лучшими вариантами.

A new app is being used to make some fantastic mash ups with some #Warcraft characters! pic.twitter.com/LRwLp0S1Et — Wowhead (@Wowhead) March 10, 2021

even better results without background and weird spiky armor pic.twitter.com/fGDZYREFcB — NiLLx (@nillxzero) March 10, 2021

I dont go here anymore but



Stan Illidan pic.twitter.com/INdmxXv9oz — Nyasferatu (@Kokiron) March 10, 2021

If Warcraft ever gets a proper anime, Baine should be singing the end credits pic.twitter.com/WiVOOiCxlN — Scotty Brown (@Scotti_Brown) March 10, 2021