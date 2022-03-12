Компанії, які працюють у сфері відеоігор, продовжують вводити санкції проти Росії, а ми на Games24 збираємо для вас найцікавіше на цю тему. Сьогодні хочемо розповісти про одразу кілька досить цікавих новин, які пов'язані з новими реаліями російського геймінгу.

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Нові проблеми російських геймерів

Одразу ж зазначимо, що за останню добу кількість таких компаній знову виросла. Розробники Dead by Daylight зазначили, що зупинили продаж своєї відеогри та доповнень до неї на території Росії (стосується всіх версій). Щоправда, також вони додали, що не планують від'єднувати російських геймерів від своїх серверів.

Також вчора ввечері російські гравці почали активно скаржитися на те, що в крамниці Steam тепер недоступна гра Fall Guys: Ultimate Knockout. Варто додати, що розробники відеогри поки що ніяк не коментували це раптове зникнення.

Скаржаться на чергові проблеми й поціновувачі проєктів Riot Games. Річ у тім, що компанія заблокувала для російських геймерів всі основні способи оплати у внутрішньоігрових крамницях. Наразі розробники з Riot Games займаються пошуком якихось альтернативних методів. Додамо, що через подібне рішення постраждали фанати таких ігор: League of Legends, Valorant, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics та Wild Rift.

А ось представники Humble Bundle офіційно заявили, що засуджують російське вторгнення на територію України та додали, що зупиняють продажі своїх товарів на території Росії та Білорусі. Також представники компанії додали, що вже працюють над спеціальним набором. Згідно з їхньою інформацією, вони планують перерахувати всі гроші з його продажів у благодійні фонди, що допомагають постраждалим українцям.

Повний текст заяви / Фото з твітера Humble Bundle