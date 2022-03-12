Компании, работающие в сфере видеоигр, продолжают вводить санкции против России, а мы на Games24 собираем для вас самое интересное на эту тему. Сегодня мы хотим рассказать сразу о нескольких довольно интересных новостях, связанных с новыми реалиями российского гейминга.

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Новые проблемы российских геймеров

Сразу же отметим, что за последние сутки количество таких компаний снова выросло. Разработчики Dead by Daylight отметили, что остановили продажу своей видеоигры и дополнений к ней на территории России (касается всех версий). Правда, они добавили, что не планируют отсоединять российских геймеров от своих серверов.

Также вчера вечером российские игроки начали активно жаловаться на то, что в магазине Steam теперь недоступна игра Fall Guys: Ultimate Knockout. Стоит добавить, что разработчики видеоигры пока никак не комментировали это внезапное исчезновение.

Жалуются на очередные проблемы и ценители проектов Riot Games. Дело в том, что компания заблокировала для российских геймеров все основные способы оплаты во внутриигровых магазинах. Сейчас разработчики из Riot Games занимаются поиском каких-то альтернативных методов. Добавим, что из-за подобного решения пострадали фанаты таких игр: League of Legends, Valorant, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics и Wild Rift.

А вот представители Humble Bundle официально заявили, что осуждают российское вторжение на территорию Украины и добавили, что останавливают продажи своих товаров на территории России и Беларуси. Также представители компании добавили, что уже работают над специальным набором. Согласно их информации, они планируют перечислить все деньги из его продаж в благотворительные фонды, которые помогают пострадавшим украинцам.

Полный текст заявления / Фото с твиттера Humble Bundle