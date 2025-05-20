У розмові з виданням VideoGamer Нанні зазначив, що ігри Bethesda відзначаються великими відкритими світами, складною фізикою та гнучкою підтримкою модифікацій – елементами, для яких Unreal Engine не пропонує готових інструментів, розповідає 24 Канал.

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Фактично, вам доведеться створювати рушій заново,

– пояснив він.

Розробник також наголосив, що команда програмістів та технічні фахівці Bethesda вже роками працюють саме з Creation Engine. Перехід на нову технологію потребував би їхнього повного перенавчання, а це, за його словами, "вимагає багато часу".

Моддери також добре знайомі з внутрішнім рушієм Bethesda.

"Потрібно запитати себе: чи варто ризикувати цими знаннями? Що ви отримаєте натомість? [...] Однозначної відповіді немає. Але завжди є рішення. Потрібно лише зробити вибір," – додав Нанні.

Хоча колишній співробітник не погоджується з твердженнями про "застарілість" інструментів Bethesda, він визнає, що рано чи пізно студії доведеться перейти на нову технологічну основу.

Рольовий епос The Elder Scrolls VI стане другою грою Bethesda Game Studios, що використовує Creation Engine 2 – оновлену версію внутрішнього рушія, яка дебютувала в Starfield. Розробка гри триває з літа 2022 року, а згідно з судовими документами Microsoft, реліз очікується не раніше 2026 року.

Водночас студія вже має деякий досвід роботи з Unreal Engine 5. Нещодавно вийшов ремамстер культової The Elder Scrolls IV: Oblivion, яку фанати зустріли дуже позитивно. І хоч попри вражаючий старт зараз гра має менше гравців ніж в Skyrim, цей успішний кейс може змусити студію ближче придивитися до UE 5 та майбутніх його ітераціій.