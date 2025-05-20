В разговоре с изданием VideoGamer Нанни отметил, что игры Bethesda отличаются большими открытыми мирами, сложной физикой и гибкой поддержкой модификаций – элементами, для которых Unreal Engine не предлагает готовых инструментов, рассказывает 24 Канал.

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Фактически, вам придется создавать движок заново,

– объяснил он.

Разработчик также отметил, что команда программистов и технические специалисты Bethesda уже годами работают именно с Creation Engine. Переход на новую технологию потребовал бы их полного переобучения, а это, по его словам, "требует много времени".

Модеры также хорошо знакомы с внутренним движком Bethesda.

"Нужно спросить себя: стоит ли рисковать этими знаниями? Что вы получите взамен? [...] Однозначного ответа нет. Но всегда есть решение. Нужно лишь сделать выбор," – добавил Нанни.

Хотя бывший сотрудник не соглашается с утверждениями об "устарелости" инструментов Bethesda, он признает, что рано или поздно студии придется перейти на новую технологическую основу.

Ролевой эпос The Elder Scrolls VI станет второй игрой Bethesda Game Studios, использующей Creation Engine 2 – обновленную версию внутреннего движка, которая дебютировала в Starfield. Разработка игры продолжается с лета 2022 года, а согласно судебным документам Microsoft, релиз ожидается не ранее 2026 года.

В то же время студия уже имеет некоторый опыт работы с Unreal Engine 5. Недавно вышел ремамстер культовой The Elder Scrolls IV: Oblivion, которую фанаты встретили очень позитивно. И хотя несмотря на впечатляющий старт сейчас игра имеет меньше игроков чем в Skyrim, этот успешный кейс может заставить студию ближе присмотреться к UE 5 и будущим его итерациям.