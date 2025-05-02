Ветеран Bethesda пояснив важливість екранів завантаження в іграх студії

Колишній працівник Bethesda прокоментував використання розробниками екранів завантаження та пояснив їх важливість для масштабних RPG студії.

Багаторічний підлеглий Тодда Говарда пояснив чому його колеги продовжують використовувати "екрани завантаження" через які над ними частенько жартують геймери, повідомляє 24 Канал з посиланням на VideoGamer.

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Необхідна складова RPG від Bethesda

Брюс Несміт провів у Bethesda фактично всю кар'єру, працюючи над кожним проєктом: від Fallout 3 до Starfield.

Нещодавно розробник став на захист вже легендарних "екранів завантаження", які є невіднятною частиною кожної гри студії, навіть свіженького та мега успішного ремастера Oblivion.

За його словами, цей метод є важливим, оскільки дозволяє відстежувати такі речі, як розміщення предметів у локації та інші деталі, які залишаються незмінними до наступної взаємодії з гравцем.

Усі, хто скаржиться на них (екрани, – 24 Канал), припускають, що це зроблено, тому що ми ліниві або не хочемо слідувати сучасному мисленню. Реальність така, що ігри Bethesda настільки деталізовані та настільки насичені графікою… ви просто не можете мати й те і те одночасно,

– каже Несміт.

Також Брюс зізнався, що розробники намагалися виправити цю деталь, але так і не були задоволені результатом.

Неможливо завантажувати інтер'єри всіх цих місць одночасно із зовнішніми. Це просто не варіант,

– резюмував він.

Отож, якщо ви хочете залишити в якійсь печері хаотично розкидані речі, а потім повернутися та знайти їх на тих же місцях через, скажімо, 40 годин гри – доведеться потерпіти екрани завантаження, принаймні в іграх Bethesda.