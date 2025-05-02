Ветеран Bethesda объяснил важность экранов загрузки в играх студии
- Брюс Несмит, бывший работник Bethesda, объяснил важность экранов загрузки в играх студии, которые позволяют отслеживать размещение предметов и другие детали.
- Несмит отметил, что экраны загрузки необходимы из-за высокой детализации и насыщенности графикой игр Bethesda, и попытки отказаться от них не дали удовлетворительных результатов.
- Экраны загрузки позволяют сохранять состояние игровой среды, например, хаотично разбросанные вещи, которые остаются на своих местах даже после длительного времени игры.
Бывший работник Bethesda прокомментировал использование разработчиками экранов загрузки и объяснил их важность для масштабных RPG студии.
Многолетний подчиненный Тодда Говарда объяснил почему его коллеги продолжают использовать "экраны загрузки" из-за которых над ними частенько шутят геймеры, сообщает 24 Канал со ссылкой на VideoGamer.
Интересно Indiana Jones and the Great Circle возглавила недельный чарт продаж в США после выхода на PS5
Необходимая составляющая RPG от Bethesda
Брюс Несмит провел в Bethesda фактически всю карьеру, работая над каждым проектом: от Fallout 3 до Starfield.
Недавно разработчик встал на защиту уже легендарных "экранов загрузки", которые являются неотъемлемой частью каждой игры студии, включая свежий и мегауспешный ремастер Oblivion.
По его словам, этот метод является важным, поскольку позволяет отслеживать такие вещи, как размещение предметов в локации и другие детали, которые остаются неизменными до следующего взаимодействия с игроком.
Все, кто жалуется на них (экраны, – 24 Канал), предполагают, что это сделано, потому что мы ленивые или не хотим следовать современному мышлению. Реальность такова, что игры Bethesda настолько детализированы и настолько насыщены графикой... вы просто не можете иметь и то и другое одновременно,
– говорит Несмит.
Также Брюс признался, что разработчики пытались исправить эту деталь, но так и не были довольны результатом.
Невозможно загружать интерьеры всех этих мест одновременно с внешними. Это просто не вариант,
– резюмировал он.
Так что, если вы хотите оставить в какой-то пещере хаотично разбросанные вещи, а затем вернуться и найти их на тех же местах через, скажем, 40 часов игры – придется потерпеть экраны загрузки, по крайней мере в играх Bethesda.