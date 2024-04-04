На честь майбутнього 20-річчя San Andreas, колишній працівник Rockstar Об Вермель започаткував серію постів у своєму профілі X (колишній твітер) в яких пояснює ті чи інші секрети проєкту.

Важливо У Чернігові встановили вуличні укриття від PIN-UP Foundation

Раніше розробник уже розповів чому місяць в грі мав властивість збільшуватися від пострілів, а тепер розкрив ще один не менш цікавий секрет культових пригод Сі-Джея.

Отож, у San Andreas є такі собі містичні авіакатастрофи, з якими бодай раз стикалася більшість гравців, особливо в місті Лас-Вентурас.

Раптова авіакатастрофа в грі – дивитися відео

Вермель, який працював над цією частиною GTA як технічний директор, підтвердив, що ці авіатрощі не були задумом розробників, але й не є звичайним багом.

Така дивна особливість з'явилася скоріше через технічні обмеження тодішнього "заліза".

Ідея розробників полягала в тому, аби в полі зору гравця час від часу пролітали літаки. Задля цього було створено код, який "спавнив" їх на певній відстані та прокладав маршрут. Зокрема, цей код мав на меті переконатися у відсутності перешкод на шляху літака ще перед його створенням, але це вимагало занадто багато ресурсів від комп'ютера.

Тоді Вермель вирішив значно спростити алгоритм, у результаті чого код часто не виявляв "тонких" перешкод, як от ліхтарів, об які в результаті й розбивалися літаки.

Ще одна випадкова авіатроща – перегляньте відео

Однак, це не єдина причина катастроф. Як повідомив розробник, гра також час від часу "спавнила" літак без достатнього початкового імпульсу для підтримки висоти, змушуючи його опускатися нижче попередньо розрахованої траєкторії польоту, натикатися на перешкоду та, зрештою, вибухати.

Ще одна проблема виникала, коли об'єкти з якими потенційно міг стикнутися літальний апарат завантажувалися вже після нього, тож код і не міг їх виявити, що знову призводило до авіатрощі.

Цікаво, що користувач X під ніком __silent_ повідомив, що знайшов ще одну помилку в нещодавно злитому коді гри, яка також призводить до цих катастроф.

Як виявилося, Вермель був не в курсі про неї усі ці 20 років, тож не завжди навіть розробники знають усі секрети своїх дітищ.