Ілон Маск не любить ігри серії GTA з доволі дивної причини

Опальний мільярдер Ілон Маск, на хвилі хайпу після анонсу довгоочікуваної GTA 6, розповів чому не став грати в її попередницю – GTA 5 і причина доволі комічна. Детальніше – у матеріалі.

Мільярдер Ілон Маск нещодавно зізнався у X (колишній твітер), що він одного разу "спробував" зіграти в Grand Theft Auto 5, але вона йому "не сподобалася" з конкретної причини.

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Найпопулярнішою темою у мережі наступні кілька днів залишатиметься перший трейлер GTA 6, який уже побив рекорд з найбільшої кількості переглядів на YouTube за 24 години.

Обговорення такої визначної події в історії Rockstar та геймінгу загалом не обійшло стороною навіть мільярдера Ілона Маска, який є знаним поціновувачем відеоігор іншої іменитої студії.

Маск відповів на пост власного підлеглого з компанії X, у якому той саркастично пригадав "ігри в які ніколи не грав", просто перелічивши за порядком проєкти GTA.

Спробував, але не сподобалося займатися злочинністю. GTA5 вимагала стріляти в поліціянтів у початковій сцені. Просто не зміг цього зробити, – написав мільярдер.

Ігри Grand Theft Auto завжди були надзвичайно контроверсійними й Маск далеко не перша людина, яка ставить під сумнів моральність франшизи.

Однак слід пам'ятати, що це всього лише відеогра і доволі комічно чути таке обґрунтування відмови від неї від людини яка пропагує "повну свободу слова".