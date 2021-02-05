Чому розробники Sea of Thieves організували квест для 6-річного фаната: особлива історія

Джерело: GamesRadar

Батько та його шестирічний син, що є шаленим фанатом Sea of Thieves, нещодавно вирушили на полювання за скарбами у реальному світі, а організували його розробники гри, щоб допомогти хлопчикові врятуватися від кабінної лихоманки, викликаної пандемією.

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Ще в листопаді минулого року користувач Твіттеру, на ім'я Трент звернувся до розробників популярної мультиплеєрної гри Sea of Thieves з проханням допомогти принести трохи радості в життя свого шестирічного сина Отто, шаленого прихильника гри про піратські пригоди. Батько повідав, що хлопчина застряг вдома та ізольований від своїх друзів через пандемію. Також додавши, що Отто навчається віддалено і вкрай рідко може проводити час з іншими дітьми в Інтернеті, а внаслідок цього страждає симптомами кабінної лихоманки.

Кабінна лихоманка – щось на кшталт клаустрофобії, поняття, що описує психологічні симптоми, які людина може відчувати, внаслідок тривалого перебування в обмеженому просторі. Серед симптомів спостерігають: дратівливість, тривожність, відсутність мотивації та інше. Хоча кабінна лихоманка не є визнаною психологічною хворобою, її емоційні, фізичні та поведінкові наслідки реальні, і вони можуть суттєво вплинути на якість життя людини.

Мій син обожнює Sea of Thieves. Настільки, що в кожному поході, у який ми йдемо, він шукає старі піратські скарби. Я купив скриньку та планую заховати її деінде, влаштувавши йому квест на кшталт тих, що є у грі. Хто створює ваші головоломки? Чи існує будь-який шанс, що я міг би зв’язатись з кимось, щоб придумати для нього дивовижне полювання на скарби, яке слідувало б прикладу SОТ?, – йдеться в повідомленні.

Кілька місяців по тому Трент розповів, що співпрацював з Греггом Мейлсом та креативним директором Sea of Thieves Майком Чепменом, щоб втілити задум про пошуки скарбів в життя. Після того, як він розвідав ліс біля свого будинку, щоб знайти цікаві місця, про які б команда розробників могла б створити головоломки, компанія Rare надіслала коробку повну загадок та власне "піратських скарбів" з Великобританії аж до містечка Медісон у штаті Вісконсин.

Я просто збирався зробити звичайнісінький квест, як роблять інші батьки, але ми з сином багато граємо в СОТ, тому я припустив, що, можливо, автори загадок з гри зможуть мені чимось допомогти. Ніколи, навіть у своїх найсміливіших мріях я не надіявся, що вони зроблять те, що вони зробили. Вони дозволили мені лише одним оком поглянути на загадки, але решту тримали в таємниці аж поки не прийшов пакунок, тому, можливо, я був заінтригований навіть більше, аніж мій син, – повідомив Трент порталу GamesRadar.

У зворушливому відео, котрим батько хлопчика поділився на власній сторінці у Твіттері, видно, що розробники написали кілька креативних та досить детальних загадок, які Трент та Отто повинні були розгадати. Якщо придивитися, то можна помітити, що там йдеться про такі місця як "будинок у лісі", "смердючий смітник" та є назви вулиць, покликані допомогти Тренту та Отто у пошуках. Нотатки також містили конкретні вказівки для "піратів" щодо того, в якому напрямку рухатися і скільки кроків зробити, щоб дістатися скарбу.

Врешті-решт екіпаж батька та сина розкопав чудову сумку з логотипом Sea of Thieves, наповнену усілякими приємними подарунками, включаючи настільну рольову гру Sea of Thieves, спеціальний контролер для Xbox, шапочку, справжній піратський кухоль та лист з автографами та побажаннями від розробників гри. Радість та емоції малюка Отто справді неоціненні та є доказом того, що навіть у жорсткому світі піратів є місце для доброти та чудес.