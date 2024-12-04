На відміну від попередніх частин, Civilization VII розділяє ігровий процес на три окремі епохи – античність, епоху Великих географічних відкриттів та сучасність. Кожна епоха супроводжується унікальним набором цивілізацій, що дозволяє гравцям обирати нову націю, якою вони будуть керувати при кожному переході, розповідає 24 Канал з посиланням на ігрове видання EDGE, в якому Біч поділився деталями роботи системи.

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Креативний директор пояснив, що оновлена система значно зменшує мікроменеджмент, особливо на пізніх етапах гри, який призводив до втоми гравців.

Проблема номер один, яку вирішує для нас система епох, полягає в тому, що вона допомагає нам дійти до кінця гри і не відчувати себе перевантаженими мікроменеджментом та кількістю рішень під час кожного ходу,

– сказав він.

Спочатку Firaxis Games підійшла до зміни епохи з обережністю, не бувши впевненою, що це покращить ігровий досвід. Однак внутрішні відгуки були в переважній більшості позитивними.

Реліз Sid Meier's Civilization VII заплановано на 11 лютого 2025 року. Гра буде доступна на багатьох платформах, включаючи Steam, Epic Games Store (PC), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S та Nintendo Switch.

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Завдяки механіці нової ери, Civilization VII має на меті забезпечити більш впорядкований та захопливий ігровий процес, який триматиме гравців у напрузі до останнього ходу.