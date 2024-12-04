В отличие от предыдущих частей, Civilization VII разделяет игровой процесс на три отдельные эпохи – античность, эпоху Великих географических открытий и современность. Каждая эпоха сопровождается уникальным набором цивилизаций, что позволяет игрокам выбирать новую нацию, которой они будут управлять при каждом переходе, рассказывает 24 Канал со ссылкой на игровое издание EDGE, в котором Бич поделился деталями работы системы.

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Креативный директор объяснил, что обновленная система значительно уменьшает микроменеджмент, особенно на поздних этапах игры, который приводил к усталости игроков.

Проблема номер один, которую решает для нас система эпох, заключается в том, что она помогает нам дойти до конца игры и не чувствовать себя перегруженными микроменеджментом и количеством решений во время каждого хода,

– сказал он.

Изначально Firaxis Games подошла к смене эпохи с осторожностью, не будучи уверенной, что это улучшит игровой опыт. Однако внутренние отзывы были в подавляющем большинстве положительными.

Релиз Sid Meier's Civilization VII запланирован на 11 февраля 2025 года. Игра будет доступна на многих платформах, включая Steam, Epic Games Store (PC), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

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Благодаря механике новой эры, Civilization VII имеет целью обеспечить более упорядоченный и увлекательный игровой процесс, который будет держать игроков в напряжении до последнего хода.