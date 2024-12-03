В недавнем посте в социальных сетях Хэмбл призвал фанатов вернуться к DLC Mass Effect 2 Lair of the Shadow Broker сообщает 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

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Подчеркивая его важность, Гэмбл заявил:

Так много новых фанатов Mass Effect в моей ленте. Наверное, потому что [Легендарное издание] сейчас стоит $5. Отлично. В DLC содержится контент, стоящий целой игры, но Lair of the Shadow Broker является обязательным для прохождения.

О чем дополнение Lair of the Shadow Broker

Это дополнение для Mass Effect рассказывает о том, как капитан Шепард объединяется с ксеноархеологом Лиарой Т'Сони, чтобы уничтожить Теневого брокера, таинственного и могущественного торговца информацией. В конце миссии Лиара перебирает на себя роль Теневого брокера, играющего важную роль в Mass Effect.

Роль Лиары в новой игре

Сейчас Лиара Т'Сони – единственный персонаж оригинальной трилогии, который появляется в тизерах будущей игры Mass Effect. Ее появление в тизере, выпущенном почти четыре года назад, породило предположение, что она сыграет главную роль в следующей части игры.

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Текущее состояние разработки

После завершения работы над Dragon Age: The Veilguard, BioWare объявила, что полностью переключила свое внимание на следующий Mass Effect. Однако дата выхода игры остается неизвестной, поскольку разработка все еще находится на ранней стадии.

Фанаты, которые с нетерпением ждут следующую главу саги Mass Effect, могут найти подсказки о том, что ждет их впереди пройдя дополнение Lair of the Shadow Broker.