Шанувальники жанру стратегій отримали ще одну причину очікувати на 2025 рік, адже саме тоді планується реліз нової гри у культовій серії.

Варте уваги Українська художниця показала, який вигляд мав би Еней Котляревського у сетингу відеогри Hades

Хоча трейлер проєкту напрочуд загадковий та не відкриває глядачу жодних подробиць про майбутній проєкт, це зробив легендарний Сід Меєр – ігровий дизайнер і засновник студії Firaxis.

Розробник з'явився на сцені Summer Game Fest 2024 наприкінці прем'єри ролика, подякував шанувальникам за їхню десятирічну підтримку та повідомив, що реліз Civilization VII відбудеться для усіх платформ одночасно.

Трейлер гри – дивитися відео

Цікаво! У випуску всіх попередніх частин Civilization розробники надавали пріоритет ПК, а версії для консолей виходили дещо пізніше.

Список цільових платформ нової забавки надзвичайно великий: PS4, PS5, ПК, Xbox One, Xbox Series X/S та Nintendo Switch.

Отож, будь-який фанат жанру чи персонально "цивки" буде задоволений.